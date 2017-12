Serena Williams şi Roger Federer, învingători pentru a treia oară la Australian Open

Tenismanul elveţian Roger Federer a cîştigat, duminică, pentru a treia oară în carieră, Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului. În finală, Federer l-a învins pe chilianul Fernando Gonzalez, cu scorul de 7-6 (7/2), 6-4, 6-4. Este al zecelea titlu de Grand Slam cîştigat de numărul 1 mondial care, la 25 de ani, l-a egalat pe Bill Tilden şi se apropie de Pete Sampras, învingător în 14 turnee “majore”. Deţinător al titlului la Melbourne, Federer a obţinut în faţa lui Gonzalez a 36-a victorie consecutivă, cea mai bună performanţă personală. Federer l-a învins pe Gonzalez, numărul 9 mondial, pentru a zecea oară în zece meciuri. El devine primul jucător din era Open care reuşeşte de două ori o triplă consecutivă în Grand Slam, adică victorii la Wimbledon - US Open - Australian Open. La Melbourne, unde nu a fost învins decît o singură dată de patru ani, a disputat a şaptea finală de Grand Slam consecutivă. El nu a pierdut decît o finală, anul trecut în faţa lui Rafael Nadal la Roland Garros, singurul turneu major care îi lipseşte din palmares. Pentru prima oară, Federer a reuşit să cîştige un Grand Slam fără a pierde nici măcar un set. Doar alţi trei jucători au reuşit această performanţă: Ken Rosewall, în 1971 - la Melbourne, Ilie Năstase, în 1973 - la Roland Garros şi Bjorn Borg în 1980 - tot la Roland Garros. Sîmbătă, Federer a confirmat că nu va face parte din echipa de Cupa Davis a Elveţiei pentru întîlnirea cu Spania, din primul tur al competiţiei, programată între 9 şi 11 februarie, la Geneva. “Dacă aş fi fost eliminat în prima săptămînă la Australian Open, ar fi existat o mică şansă, dar atunci când iau o decizie, de obicei o respect”, a spus numărul unu mondial. Jucătorul elveţian a adăugat că i-ar fi pur şi simplu imposibil să mai joace şi în Cupa Davis, după numeroasele turnee şi finale de Grand Slam la care a participat.

În întrecerea feminină, jucătoarea americană Serena Williams a cîştigat, sâmbătă, pentru a treia oară turneul Australian Open, învingînd-o în finală, cu scorul de 6-1, 6-2, pe sportiva rusă Maria Şarapova. Acesta este al optulea titlu la un turneu de Grand Slam cîştigat de Williams, în vîrstă de 25 de ani, după cele obţinute tot la Australian Open în 2003 şi 2005, la US Open în 1999 şi 2002, la Roland Garros în 2002 şi la Wimbledon în 2002 şi 2003. Serena Williams a cîştigat, sîmbătă, primul său turneu după doi ani şi a devenit a doua jucătoare care s-a impus la Melbourne deşi nu a fost cap de serie, după Chris O'Neill, care a reuşit această performanţă în 1978. Adversara lui Williams din finală, Maria Şarapova, a fost prima sportivă rusă ajunsă în finală la Australian Open. Serena Williams s-a declarat şocată de criticile referitoare la fizicul său, precizînd că a avut întotdeauna “fese mari. “A fost şocant, pentru că eu mă uit în oglindă şi am în continuare aceleaşi măsuri. Cred că aceste critici sînt generate de faptul că am sîni mari şi fese mari. Ei bine, asta este situaţia şi voi avea mereu o alură mai impunătoare decât celelalte fete. Am aceeaşi greutate de nu ştiu cît timp şi chiar dacă aş pierde nouă kilograme, voi avea mereu aceste obuze şi fesele”, a explicat Williams, la o masă rotundă cu cîţiva jurnalişti. Potrivit ghidului oficial al WTA, Serena Williams are 61 de kilograme şi 1,75 metri înălţime. “Sînt în formă şi am fost astfel încă din prima zi pentru acest turneu”, a precizat sportiva.

Fraţii Bob şi Mike Bryan au reuşit să îşi păstreze titlul la dublu masculin la Australian Open, după ce s-au impus, sîmbătă, în finală, cu scorul de 7-5, 7-5, în faţa suedezului Jonas Bjorkman şi bielorusului Max Mirnîi. Aceasta este a cincea victorie a fraţilor Bryan la un turneu de Grand Slam, după ce au cîştigat tot Australian Open, în 2006, precum şi turneul de la Roland Garros (2003), cel de la Wimbledon (2006) şi US Open (2005). Competiţia de junioare a fost cîştigată de Anastasia Pavlyuchenkova (Rusia, cap de serie nr. 1), care a învins-o, în finală, pe sportiva americană Madison Brengle, cu scorul de 7-6 (8/6), 7-6 (7/3). La juniori, finala a fost cîştigată de australianul Brydan Klein, cu scorul de 6-2, 4-6, 6-1, în faţa francezului Jonathan Eysseric, cap de serie nr. 2.