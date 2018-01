Serena Williams va lipsi la Australian Open

Tenismena americană Serena Williams, aflată pe locul 22 WTA, a anunţat, vineri, că nu va putea evolua la primul turneu de Grand Slam al anului, Australian Open, se va desfăşura în perioada 15-28 ianuarie. În vîrstă de 36 de ani, câştigătoarea turneului în 2017 şi-a motivat absenţa de la Melbourne prin faptul că nu se simte pregătită să joace la un nivel ridicat, aşa cum o cere prezenţa la un turneu de Grand Slam.

„După ce am jucat primul meci din postura de mamă, am realizat că, deşi am făcut progrese, nu am ajuns la nivelul dorit din punct de vedere fizic. Eu şi antrenorul meu am spus dintotdeauna: mergi la un turneu doar atunci când eşti pregătită să ajungi până la capăt. Pot concura, dar nu vreau doar să concurez. Vreau să o fac mult mai bine de atât şi pentru asta am nevoie de un pic mai mult timp. Acestea fiind spuse şi chiar dacă sunt dezamăgită de această situaţie, am decis să nu evoluez la Australian Open în acest an”, a declarat Serena Williams, care a revenit într-un meci oficial la 30 decembrie 2017, după ce a născut o fetiţă în luna septembrie a anului trecut. Fostul lider WTA a pierdut partida demonstrativă de la Abu Dhabi, fiind învinsă de letona Jelena Ostapenko, cu scorul de 6-2, 3-6, 10-5.

Principala favorită a turneului de la Melbourne va fi Simona Halep, ocupanta primei poziţii în ierarhia WTA.