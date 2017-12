Sergey Brin a donat 500.000 de dolari pentru funcţionarea Wikipedia

Co-fondatorul Google Sergey Brin şi soţia lui au donat o sumă de 500.000 de dolari Fundaţiei Wikimedia, care asigură funcţionarea enciclopediei online gratuite Wikipedia. Donaţia a fost făcută prin intermediul Fundaţiei Brin Wojcicki, fondată de Sergey Brin şi de soţia lui, Anne Wojcicki. Fundaţia non-profit Wikimedia a lansat săptămâna trecută acţiunea sa anuală de strângere de fonduri pentru enciclopedia colaborativă online Wikipedia.org.. Astfel, vizitatorii Wikipedia.org pot citi un apel de la Jimmy Wales, fondatorul enciclopediei online. Potrivit lui Jimmy Wales, Wikipedia are 679 de servere şi 95 de angajaţi. Wikipedia este al cincilea site pe Internet, fiind vizitat de 450 de milioane de oameni diferiţi în fiecare lună şi având miliarde de vizualizări ale paginilor sale. „Comerţul este binevenit. Reclama nu este ceva malefic. Dar nu aparţine acestui loc. Nu la Wikipedia. Wikipedia este ceva special. Este asemenea unei biblioteci sau a unei grădini publice… Când am fondat Wikipedia, aş fi putut să o transform într-o companie pentru profit, cu anunţuri publicitare, dar am decis să fac ceva diferit. Noi toţi am muncit din greu de-a lungul anilor pentru a o menţine eficientă şi simplă… În acest an vă rugăm să contribuiţi cu 5 dolari, 10 euro, 1000 de yeni sau orice altă sumă credeţi că ar ajuta şi susţine Wikipedia”, spune Jimmy Wales în mesajul său.

Lansată în limba engleză în 15 ianuarie 2001 şi disponibilă în prezent în peste 270 de limbi, Wikipedia nu publică niciun fel de conţinuturi publicitare. Wikipedia include peste 19 milioane de articole, din care 3,8 milioane în engleză, şi este scrisă şi editată de peste 82.000 de voluntari. Anul trecut, Google, proprietarul celui mai popular motor de căutare pe Internet, a donat două milioane de dolari fundaţiei Wikimedia.