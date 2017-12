Sergey Brin divorţează

DESPĂRŢIRE, DESPĂRŢIRE Precum campionii medievali din turniruri, prinţii şi prinţesele din zilele noastre, oamenii de afaceri a căror viziune a schimbat lumea, suscită un interes aparte. Cu afaceri de miliarde, care au schimbat mentalităţi şi au modelat societatea modernă, cavalerii zilelor noastre se disting în ierarhia celor mai competitive companii sau a celor mai mari averi. Uneori, aceşti oameni de afaceri ajung să inspire personaje fictive în serii cinematografice de succes, precum Elon Musk, alias Iron Man, sau pot să ajungă pe primele pagini ale tabloidelor, ca vedetele din show-biz. Aşa s-a întâmplat ieri cu Sergey Brin, co-fondator al Google Inc., care a anunţat oficial că s-a separat de soţia sa, Anne Wojcicki. Detaliul spumos este că Sergey Brin, de 40 de ani, s-ar fi îndrăgostit lulea de o colegă mult mai tânără, pentru care şi-ar fi părăsit soţia şi cei doi copii. Sergey Brin şi Anne Wojcicki s-au căsătorit în 2007, dar cei şase ani de mariaj au fost daţi complet uitării graţie Amandei Rosenberg, de 26 de ani, directorul de marketing al Google Glass. Oricum, iţele acestui divorţ se anunţă foarte complicate, pentru că Anne Wojcicki este directorul executiv al unei companii de biotehnologie în care Google a investit milioane de dolari, iar sora sa, Susan Wojcicki, este vicepreşedinte al diviziei pentru Comerţ şi Publicitate a Google, fiind considerată una dintre cele mai influente persoane din mediul online.

Relaţia dintre Sergey Brin şi Anne Wojcicki datează din 1998, pe vremea când Google era o companie la început de drum, cu sediul în garajul lui Susan Wojcicki, care a găsit modalitatea perfectă de a o promova şi a o transforma într-o corporaţie de miliarde. Algoritmul gândit de Sergey Brin şi Larry Page este cel care, totuşi, a asigurat succesul Google, iar ulterior, cooptarea Marissei Mayer a dus la statutul de cel mai popular motor de căutare. Între timp, atât Sergey Brin, cât şi Marissa Mayer au părăsit Google, iar Larry Page a rămas singurul director executiv al companiei, care acum riscă să treacă printr-o turbulenţă masivă. Google a investit peste zece milioane de dolari în 23andMe, companie pe care Anne Wojcicki a fondat-o în 2006, care vinde teste ADN şi oferă clienţilor săi informaţii despre profilurile ADN proprii sau ale strămoşilor lor, date care se pot dovedi vitale în a preveni anumite boli cronice. Pentru mulţi, aceasta este afacerea viitorului, cu o perspectivă mult mai stabilă decât Google o va avea vreodată. Sergey Brin are însă o avere estimată la 22,8 miliarde de dolari şi deţine alte 20 de miliarde de dolari în acţiuni Google. Alături de soţia sa, însă, şi-a câştigat reputaţia unui filantrop, cu donaţii de peste 223 de milioane de dolari, fiind considerat al cincilea mare donator mondial. Cea mai mare parte a donaţiilor au ajuns la fundaţia proprie, Brin Wojcicki Foundation, care promovează drepturile omului şi programele antisărăcie.

MUTARE PE TABLA DE ŞAH Marile afaceri nu sunt uşor de gestionat şi, când vine vorba să schimbi un director, se lansează o adevărată „vânătoare de capete”. Directorul general al Nokia, Stephen Elop, este cotat la casele de pariuri cu cele mai bune şanse să preia conducerea Microsoft, al cărui director executiv, Steve Ballmer, şi-a anunţat recent demisia în termen de 12 luni. Stephen Elop, fost director executiv în cadrul Microsoft, are o cotă de 5 la 1 să îl înlocuiască pe Steve Ballmer, potrivit casei de pariuri Ladbrokes din Marea Britanie. Cele mai mici şanse sunt atribuite directorului general al Apple, Tim Cook, cu o cotă de 100 la 1. Sub conducerea lui Stephen Elop, Nokia a renunţat la sistemele de operare Symbian şi MeeGo în favoarea Windows Phone, dezvoltat de Microsoft, şi a lansat gama de smartphone-uri Lumia, pentru a se impune pe o piaţă dominată autoritar de Apple şi cuplul Google - Samsung. Directorul general al Microsoft, Steve Ballmer, un apropiat al lui Bill Gates, a anunţat săptămâna trecută că se va retrage peste 12 luni, după 14 ani în funcţia de director executiv şi aproximativ 30 de ani în cadrul companiei.

Microsoft caută un nou CEO capabil să consolideze poziţia companiei pe smartphone-uri, tablete, căutare online, servicii video şi cloud, dar şi să perpetueze succesul avut în zona de jocuri video şi software pentru business şi computere personale. Înainte de a prelua conducerea Nokia, în 2010, Stephen Elop a fost preşedinte al diviziei business la Microsoft, fiind responsabil pentru pachetul Microsoft Office. La câteva luni după ce a ajuns la Nokia, grupul finlandez a anunţat un parteneriat strategic cu Microsoft, cele două companii sperând astfel să prindă din urmă piaţa smartphone-urilor şi tabletelor. Acţiunile Nokia au scăzut cu 62% în mandatul lui Elop, de la 7,8 euro la 2,96 euro.

SE CAUTĂ DIRECTOR Directorul operaţional al Microsoft, Kevin Turner, este cotat cu şanse de 6 la 1 să preia funcţia, iar vicepreşedintele executiv, Julie Larson-Green, şefă la divizia Windows şi la departamentul de produse hardware, are o cotă de 8 la 1. Tot cu 8 la 1 figurează şi Steven Sinofsky, fost preşedinte la divizia Windows a Microsoft, până anul trecut şi membru în boardul fondului Andreessen Horowitz, unul dintre cei mai mari investitori din Silicon Valley. Surse apropiate situaţiei au declarat recent că principalii candidaţi din interior la conducerea Microsoft ar fi Tony Bates, Satya Nadella, Qi Lu şi Terry Myerson. Cei patru sunt cotaţi la casele de pariuri cu şanse între 10 la 1 şi 14 la 1. Şeful Netflix, Reed Hastings, oferă pariorilor o cotă de 16 la 1. Directorul operaţional al Facebook, Sheryl Sandberg, CEO-ul T-Mobile USA, John Legere, şi cofondatorul Twitter, Jack Dorsey, apar cu şanse de 40-1. Bill Gates, cofondatorul Microsoft şi cel mai bogat om din lume, are cotă de 50-1. Surse apropiate companiei au declarat că Gates nu se numără printre candidaţi.

Şi directorul operaţional executiv al Renault, Carlos Tavares, s-a retras din funcţie, de ieri, atribuţiile sale fiind preluate temporar de directorul general, Carlos Ghosn, după ce a declarat recent că ar dori să preia conducerea General Motors sau Ford. Tavares se va ocupa de alte proiecte personale, se spune într-un comunicat al Renault, grup care deţine şi Dacia. Astfel, Ghosn preia interimar funcţia de director operaţional, iar compania va stabili şi va anunţa în curând „o readaptare a organizării managementului”. Carlos Tavares, de 55 de ani, a declarat recent pentru „Bloomberg“ că are şanse mici să devină succesorul lui Carlos Ghosn, de 59 de ani, şi că ar dori să preia conducerea General Motors (GM) sau Ford, ai căror directori generali, Dan Ackerson, de 64 de ani, respectiv Alan Mulally, de 68 de ani, s-ar putea retrage în curând.

TRANZACŢIE IMPORTANTĂ În plină ascensiune, reţeaua de microblogging Twitter a achiziţionat Trendrr, o societate specializată în analiza în timp real a mesajelor postate pe reţelele sociale cu privire la conţinutul televizat. Anunţul a fost făcut de societatea Trendrr, un start-up lansat în 2007, la New York. Valoarea tranzacţiei nu a fost făcută publică. Aplicaţia dezvoltată de Trendrr permite analiza mesajelor postate pe reţelele sociale cu privire la programele de televiziune şi reclame, oferind informaţii referitoare la percepţia publicului despre aceste programe.

DULCE PENSIE Magnatul australiano-american Rupert Murdoch s-a retras destul de şifonat din viaţa publică. Nu numai scandalul interceptărilor ilegale realizate de jurnaliştii tabloidului britanic „The News of the World”, dar şi divorţul său l-au determinat să facă o schimbare majoră. Rupert Murdoch, care a făcut avere cu afaceri în mass-media internaţionale, vrea să se apuce de viticultură şi va cumpăra o proprietate viticolă din Los Angeles, pentru suma de 28,8 milioane de dolari. Magnatul se pregăteşte să cumpere Moraga Vineyards, o proprietate viticolă din vecinătatea oraşului Los Angeles. Aceasta are o suprafaţă totală de cinci hectare şi include podgorii, un spaţiu destinat depozitării vinului, dar şi o casă de locuit cu patru dormitoare şi o casă de oaspeţi cu două dormitoare. Regizorul de la Hollywood Victor Fleming, cunoscut pentru peliculele „Gone with the Wind / Pe aripile vântului” şi „The Wizard of Oz / Vrăjitorul din Oz”, a construit casa în anii ’30. Rupert Murdoch plănuieşte să continue să folosească proprietatea în scopul producţiei de vin. În fiecare an sunt produse în jur de 1.500 de lăzi cu vin din podgoriile Moraga Vineyards. Potrivit unor surse apropiate tranzacţiei, Rupert Murdoch, în vârstă de 82 de ani, a aflat pentru prima dată despre această proprietate viticolă dintr-o ştire din „The Wall Street Journal”. A văzut pentru prima dată proprietatea în luna aprilie şi şi-a anunţat intenţia de a o cumpăra în luna mai, pe contul său de Twitter.

Rupert Murdoch este fondatorul şi preşedintele grupului media News Corporation. Această companie a finalizat, până la sfârşitul lunii iunie, proiectul său de scindare în companii diferite a diviziei editoriale de activităţile de divertisment. Divizia de cinema şi televiziune, inclusiv studiourile 20th Century Fox, reţeaua de televiziune Fox şi postul Fox News, a fost separată de cea care include ziarele şi operaţiunile de publishing ale grupului News Corp.. Din grupul media News Corp. fac parte publicaţii precum „The Wall Street Journal”, „The Times of London”, „The Australian”, „The New York Post”, „The Herald Sun”, precum şi editura HarperCollins.