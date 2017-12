Serghei Lavrov efectuează o vizită în Afganistan

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a sosit, luni dimineaţă, în Afganistan. Şeful diplomaţiei ruse a fost primit de preşedintele Hamid Karzai, ministrul de Interne şi cel de Externe, precum şi de preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului afgan, a precizat un reprezentant al ambasadei ruse. Serghei Lavrov intenţionează să evoce pregătirile pentru conferinţa internaţională pe tema combaterii terorismului şi traficului de droguri în Afganistan, care va fi organizată la 27 martie, la Moscova, sub egida Organizaţiei de Cooperare de la Shanghai (OCS). Lavrov a depus flori la monumentul militarilor aflat în incinta ambasadei ruse la Kabul şi a asistat la deschiderea unei expoziţii.

Luni dimineaţă, două atentate sinucigaşe au vizat secţii de poliţie din sudul şi vestul Afganistanului, provocînd moartea a zece persoane, au declarat surse oficiale. Primul atac a avut loc în faţa cartierului general al poliţiei din Lashkar Gah, capitala provinciei Helmand, bastion al talibanilor şi s-a soldat cu nouă morţi şi 25 de răniţi, majoritatea poliţişti. O altă secţie de poliţie a fost vizată de un atac similar în districtul Delaram din provincia vecină Farah, aflată în vest. Un poliţist a fost ucis şi trei persoane rănite, a declarat un purtător de cuvînt al poliţiei locale. Aceste atentate intervin după un sfîrşit de săptămînă sîngeros pentru forţele internaţionale în Afganistan, care au pierdut nouă militari.

Un lider taliban a emis o nouă ameninţare pentru angajaţii organizaţiilor umanitare străine, potrivit căreia, în conformitate cu noua Constituţie a grupării insurgente, talibanii îi vor executa, sub acuzaţia de spionaj, relatează CNN. Într-un interviu telefonic pentru CNN, Mohammed Ibrahim Hanafi a spus că aripa talibană de informaţii strînge activ date despre angajaţi ai organizaţiilor umanitare străine. Liderul taliban a adăugat că le-a transmis fraţilor afgani să nu lucreze cu organizaţiile neguvernamentale. În interviul care a durat 15 minute, Hanafi a reiterat angajamentul talibanilor de a nu permite fetelor să frecventeze şcolile publice. Zeci de infracţiuni în întreaga ţară, mai ales atacuri cu acid, au marcat negativ deschiderea noului an şcolar în Afganistan. Fete afgane alese la întîmplare au fost arse cu acid, ca pedeapsă pentru că merg la şcoală. Peste 600 de şcoli nu au fost deschise în acest an din motive de securitate, potrivit Ministerului afgan al Educaţiei. În privinţa posibilelor negocieri de reconciliere cu Guvernul afgan, Hanafi s-a referit la prezenţa trupelor coaliţiei şi a declarat: ”Nu cred că poate exista o discuţie despre pace pînă cînd străinii nu părăsesc Afganistanul”.