Serghei Tvetcov a câştigat Turul Ciclist al Dobrogei

A 11-a ediţie a Turului Ciclist al Dobrogei, competiţie organizată de DSJ Constanţa, FR de Triatlon şi Ciclism, CS Ciclism Bilal 2000 Constanţa, cu sprijinul Consiliului Judeţean Constanţa şi Primăriei Constanţa, s-a încheiat, ieri, cu victoria moldoveanului Serghei Tvetcov (Tuşnad Cycling Team), urmat de bulgarul Vasiliev Krasimir (SK Dobrici 1995) şi de un alt moldovean, Sergiu Cioban (Olimpic Team Câmpulung). La juniori, s-a impus George Stancu (CS Ciclism Bilal 2000 Constanţa), podiumul fiind completat de Eujeniu Cozonac (lotul naţional al Moldovei) şi Mihai Vlad (CS Ciclism Bilal 2000 Constanţa). A treia etapă a Turului, desfăşurată sâmbătă, a fost cea mai spectaculoasă a întrecerii, aducând evadări ale cicliştilor din fruntea clasamentului general, dar şi câteva incidente, în urma cărora Darius Albu, care a căzut, şi Marius Todorancea, ciocnire cu un autovehicul staţionat, au ieşit destul de şifonaţi. Duelul final s-a dat între Alexandru Ciocan (Dinamo-Scorseze) şi bulgarul Vasiliev Krasimir (SK Dobrici 1995), ultimul având câştig de cauză. Sosit chiar în spatele învingătorului, Tvetcov şi-a păstrat tricoul galben, în timp ce George Stancu a rămas cu tricoul alb al liderului ierarhiei la juniori. Ultima zi a competiţie a fost un adevărat spectacol, pe lângă cursă propriu-zisă, fiind organizată şi o întrecere pentru amatori, învingătorii fiind George Staicu (14-18 ani), Bogdan Manea (18-35 ani), Marius Florescu (35-50 ani) şi Constantin Buzatu (peste 50 de ani). Ultima rundă, desfăşurată pe distanţa a 70 km, nu a adus schimbări în clasamentul general, etapa fiind câştigată de Sergiu Cioban, urmat de Alexandru Ciocan şi Serghei Tvetcov. Festivitatea de premiere, efectuată de Petrică Munteanu, reprezentantul Consiliului Judeţean Constanţa şi preşedintele Comisiei de Organizare, şi Elena Frîncu, director DSJ, a avut loc în faţa sediului AutoGrup Sud, principalul sponsor al competiţiei. „Sunt fericit că am câştigat Turul Dobrogei şi am făcut o repetiţie perfectă pentru Turul României. Ultimele etape au fost periculoase pentru poziţia mea de lider, dar echipa a muncit bine şi am păstrat tricoul galben. Sper să termin şi Turul României pe podium”, a spus Tvetcov. „M-am pregătit foarte bine şi mă aşteptam să fac o figură frumoasă. Faptul că am reuşit să câştig Turul Dobrogei reprezentând o echipă din Constanţa reprezintă o dublă satisfacţie”, a declarat Stancu. „Sper ca anul viitor să ajungem la acelaşi nivel de participare ca şi în Turul României. De altfel, valoarea participanţilor a crescut de la an la an şi îmi doresc ca în curând să facem din Turul Dobrogei o competiţie de mare anvergură”, a declarat Petrică Munteanu, care a fost răsplătit de organizatori cu un tricou de lider. „A fost o acţiune reuşită, realizată cu sprijinul substanţial al AutoGrup şi al federaţiei, sub patronajul Consiliului Judeţean Constanţa, care ne-a confirmat că ne vom revedea anul viitor, la ediţia a 12-a, tot cu ocazia Zilelor Constanţei”, a anunţat Elena Frîncu.