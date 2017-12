Sergiu Băhăian a refuzat confruntarea cu Valentin Şlepac

BĂHĂIAN VREA LA DETECTOR. Controversatul Sergiu Băhăian, omul de afaceri despre care anchetatorii cred că a ordonat patru asasinate care au avut loc în judeţul Constanţa în perioada 2006 - 2008, a refuzat confruntarea cu Valentin Şlepac, autorul teribilelor crime, care a declarat, în repetate rânduri, în faţa procurorilor, că a acţionat la comanda lui Băhăian. Sergiu Băhăian s-a plâns în faţa anchetatorilor că este epuizat după perioada petrecută în spatele gratiilor. „Clientul meu este obosit şi din punct de vedere fizic şi din punct de vedere psihic. Până acum a fost audiat de nenumărate ori, se află în arest de aproape trei săptămâni, a aflat din presă tot ce s-a spus despre el. Este o perioadă extrem de dificilă, care şi-a pus amprenta asupra lui”, a declarat Alexandru Pantea, avocatul lui Băhăian. Acesta a adăugat: ”Noi am solicitat testarea lui Sergiu Băhăian şi, bineînţeles, a lui Valentin Şlepac, cu detectorul de minciuni. Am cerut efectuarea testului poligraf, care, conform procedurii, este obligatoriu în astfel de cazuri. De asemenea, am propus, atât pentru clientul meu cât şi pentru Şlepac, efectuarea unei expertize psihiatrice la Spitalul Penitenciarului Jilava”. Sergiu Băhăian a fost audiat şi ieri de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Constanţa. Procurorul Laurenţiu Bratosin, şeful DIICOT Constanţa, a declarat: „Suspectul va rămâne şi în această noapte în arestul IPJ Constanţa, urmând ca mâine (n.r - azi) să formulăm pe numele lui propunere de arestare preventivă pentru 29 de zile”.

TEORIA RĂZBUNĂRII. Sergiu Băhăian şi-a petrecut noaptea de miercuri spre joi în arestul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa (IPJ), după ce miercuri după-amiază a fost adus de „mascaţi” la Constanţa pentru a fi audiat la sediul DIICOT Constanţa. Tot miercuri, procurorii l-au pus pe Băhăian, în mod oficial, sub învinuire, pentru comiterea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, instigare la omor şi înşelăciune. Ca şi până acum, Sergiu Băhăian a negat toate acuzaţiile care i se aduc, declarând în faţa anchetatorilor că Valentin Şlepac vrea să se răzbune pe el. „Clientul meu nu recunoaşte învinuirile care i se aduc. El a negat încă de la început faptul că ar fi ordonat crimele comise. Nu am studiat probele din dosarul întocmit de DIICOT Constanţa, am văzut doar declaraţiile celor doi criminali (n.r - Valentin Şlepac şi Adrian Grigoraş), care au spus că Sergiu Băhăian ar fi comandat asasinatele respective. Clientul meu spune că este vorba despre o răzbunare din partea lui Valentin Şlepac. Sergiu Băhăian a recunoscut că a făcut afaceri cu fier vechi la Constanţa, cu Şlepac, căruia i-a botezat şi un copil. În urma acelor tranzacţii, Şlepac vrea acum să se răzbune. El şi clientul meu au avut mai multe scandaluri care au pornit de la bani”, a declarat miercuri apărătorul lui Băhăian.

ANCHETA. Membrii reţelei conduse de Sergiu Băhăian sunt acuzaţi de anchetatori că au ucis în stil mafiot patru constănţeni, după ce s-au folosit de ei pentru a obţine un profit total de aproape două milioane de euro. Până în prezent, anchetatorii au identificat în judeţul Constanţa patru victime omorâte de membrii grupării, în perioada 2006 - 2008, oameni care au fost drogaţi cu diazepam şi îmbătaţi cu alcool, iar apoi au fost îngropaţi de vii în satul constănţean Măgura sau aruncaţi în apele Canalului Dunăre - Marea Neagră. Membrii reţelei foloseau diferite persoane pe numele cărora înfiinţau societăţi comerciale prin intermediul cărora “ţepuiau” apoi diverse firme partenere de afaceri, eliberându-le file cec sau bilete la ordin fără acoperire. După ce îşi duceau planul la bun sfârşit, membrii reţelei îi lichidau pe cei pe care îi racolaseră, ştergându-şi astfel urmele. Oamenii legii spun că toate cele patru victime ale reţelei au fost ucise de Valentin Şlepac şi Adrian Grigoraş, care, la audieri, au declarat că au acţionat la ordinele lui Sergiu Băhăian.