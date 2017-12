Sergiu Stancu a preluat echipa de volei Tricolorul LMV Ploiești

Dacă orașul nostru nu mai are echipă în Divizia A1 la volei masculin, după ce fosta multiplă campioană CVM Tomis Constanța s-a desființat, iată că doi foști componenți ai grupării de pe Litoral au devenit în această vară antrenori principali în primul eșalon al voleiului românesc! Cotidianul Telegraf vă prezintă în continuare un interviu cu Sergiu Stancu, cel care în vară s-a retras din activitatea de jucător, la vârsta de 34 de ani, și a preluat formația Tricolorul LMV Ploiești.

- Cum te simți în postura de antrenor principal, la numai câteva luni după ce te-ai retras din activitatea de voleibalist?

- Este o postură care îmi place, mă bucur că am această șansă și sper să mă ridic la înălțimea așteptărilor. Sunt convins că Tricolorul Ploieșțti poate face o figură frumoasă în acest sezon.

- Regreți că nu mai joci volei?

- Nu regret că am renunțat la activitatea de jucător. Am avut o carieră frumoasă ca voleibalist, cu multe realizări, dar simțeam că din punct de vedere fizic am ajuns la saturație. Dacă aș fi continuat să joc, puteam să mă accidentez serios sau să-mi recidiveze accidentările mai vechi. Sportul de performanță impune sacrificii și multe antrenamente grele ca să ajungi cât mai în față. A fost ideal că am venit la Ploiești pentru finalul carierei și le mulțumesc celor de aici că au avut încredere în mine ca să mă numească în postul de antrenor principal.

- Ce obiective aveți în noul sezon?

- Așteptările sunt mari și ne dorim să ne batem la locurile fruntașe. Obiectivul meu personal este să câștigăm toate meciurile, ca și atunci când eram jucător. Vreau să câștigăm toate competițiile la care participăm, dacă va fi posibil. În campionat ne dorim să urcăm mai sus de locul 5 ocupat anul trecut, pentru că nu ne putem propune decât să îmbunătățim performanța anterioară. Una foarte bună pentru o nou promovată.

- Primul meci este în Cupa României, la Bacău. Ce vă doriți pentru pentru prima partidă oficială a sezonului?

- Așa cum am mai spus, mergem doar cu gândul la victorie și la calificare, pentru că se joacă în manșă unică și învingătoarea merge mai departe. Vom fi foarte atenți, pentru că Știința este o nou-promovată ambițioasă, iar în astfel de competiții toate echipele se mobilizează suplimentar.

Meciul Știința Bacău - Tricolorul LMV Ploiești, din optimile de finală ale Cupei României, se dispută sâmbătă, de la ora 12.00. Tricolorul LMV Ploiești va debuta în Divizia A1 pe 16 octombrie, cu un meci pe teren propriu contra formației AS Volei Club Caransebeș, care este antrenată de un alt constănțean, Răzvan Parpală. De asemenea, prahovenii vor juca și în Cupa Challenge, debutând în 16-imi de finală, cu învingătoarea dintre Førde VB (Norvegia) și Fonte Bastardo Azores (Portugalia).

La Tricolorul vor evolua în sezonul viitor și trei jucători cunoscuți constănțenilor care iubesc voleiul. Doi dintre ei sunt chiar constănțeni și foști internaționali, coordonatorul Cosmin Ghimeș și extrema Florin Voinea, al treilea fiind libero-ul sârb Goran Škundrić.

Iată lotul pe care se vor baza antrenorii Sergiu Stancu și Mădălin Marinescu: Cosmin Ghimeș (coordonator), José Manuel Carrasco Angulo (Venezuela, coordonator), Windson Ferreira Pedrosa (Brazilia, universal), Andrei Grigoraș (universal), Tudorel Farcaș (universal sau extremă), Vladan Aleksić (Serbia, centru), Kostiantyn Riabukha (Ucraina, centru), Kostiantyn Zhylinskyi (Ucraina, centru), Florin Voinea (extremă), Hiroshi Rosales Centelles (Cuba, extremă), Aleksandar Milivojević (Muntenegru, extremă), Goran Škundrić (Serbia, libero)