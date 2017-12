Seri incendiare la Festivalul Mangalia!

Cea de-a doua zi a Festivalului Mangalia a adus pe scena plutitoare din portul turistic al oraşului vedete de top ale muzicii dance actuale. Astfel, seara intitulată sugestiv „Top FM” a adus în faţa numeroşilor spectatori nume cunoscute precum Blaxy Girls, Phelipe, Ana Maria Ferenţ, Mihai Budeanu cu al său proiect Beat Music, Keno & Filip, Sonny Flame, Reller Sis, Alice, trupa din Chişinău F Charm, Sergio Project, DG Big Ice, Lavinia, City One, Karisma, Alina Eremia sau Claudia Pavel, alias Cream. O notă de maxim interes la care publicul a reacţionat cu aplauze a fost prezenţa cunoscutei cântăreţe de jazz şi music hall Ozana Barabancea, care a cântat pe ritmuri de house, alături de trupa No artists, No Traks. La finalul reprezentaţiei, care a fost şi o premieră prin abordarea celor două stiluri muzicale diferite, jazz şi house, apreciata artistă lirică a Operei Naţionale Române s-a arătat încântată de reacţia entuziastă a celor peste 25.000 de spectatori. „Atmosfera este absolut superbă: n-aş fi crezut că întâlnesc un asemenea public răbdător şi totodată, entuziast pe căldura asta. Publicul este ca un copil, când ai ce să-i oferi, este minunat. Eu nu cred în trend-uri sau modă în muzică. Eu cred în ceea ce este peren! Asta nu înseamnă că nu-mi place muzica actuală, avem de unde să alegem”, a spus artista. Referitor la împletirea fericită a celor două genuri, solista a precizat: „Pentru mine, faptul că am cântat o piesă house este un... challange (n.r. provocare). A fost o piesă destul de simplă, pe care am elaborat-o şi am vrut să fac din ea o chestie mai complexă, pentru că nu-mi plac lucrurile foarte simple. A fost un debut. Mă întreba Monica Anghel de ce vreau să abordez genuri foarte diferite şi i-am răspuns un pic obraznic: ‘Pentru că am cu ce!’.

Tot o notă de originalitate au dat şi moldovencele din trupa Charisma, care au venit costumate în ţinute sexy de „marinărese”. „Trebuia să alegem o ţinută cât mai specială. Ne-am gândit că, fiind vorba de Mangalia, este de bun augur să aducem o temă cu specific maritim. Am mai fost aici, anul trecut, dar nu a fost atât de multă lume. A fost o ocazie specială pentru noi, ne-am dorit să participăm la acest festival frumos. Fiind un eveniment cu public numeros, este o promovare foarte bună, dar şi distracţie, pentru că e vară”, ne-a mărturisit Olga Fesenco, solista formaţiei.

Cum era de aşteptat, prezenţa Claudiei Pavel, alias Cream, a fost salutată cu entuziasm de concitadinii mangalioţi şi chiar de primarul Mihai Claudiu Tusac, care s-a arătat satisfăcut de festival. „Astăzi au fost peste 25.000 spectatori. Ne aşteptăm, pe baza experienţei din ediţiile anterioare, ca în weekend, publicul să fie cu mult mai numeros. Sunt sincer fericit că ratingul transmisiilor televizate live, pe posturile Naţional şi Neptun a fost net superior emisiunilor obişnuite sau decât al altor televiziuni cu pretenţii mai mari. Festivalul din acest an se caracterizează prin foarte mult suflet! Există foarte multă dăruire atât din partea artiştilor, cât şi a organizatorilor, mai ales că totul este benevol”, a precizat primarul Mangaliei.

Programul festivalului continuă, sâmbătă, cu o serie de concerte intitulate „De la Mangalia, cu dragoste”, susţinute de Luminiţa Anghel, Mihai Trăistariu, Nico, Tony Tomas, Carmen Trandafir, Ovidiu Komornyik, Florin Mureşan, Fuego, Rallsa, Alexandra Toader feat. Lucas Molina (Argentina), Distinto, Vunk, Aurelian Temişan, Ionuţ Ungureanu & Provincialii, Raoul şi Nicola.

Muzica populară va răsuna la malul mării pe 15 august, de Sfânta Maria. Ultima zi a evenimentului este numită „Hora veseliei la Mangalia” şi va fi onorată pe scenă de Aneta Stan, Taraful Aurel Ene, Mărioara Man Gheorghe, Maria Ciobanu, Irina Loghin, Laura Lavric, ansamblul „Doina Dobrogei”, Florin Vasilică, Grupul Teleorman, Sofia Vicoveanca, Viorica Sandu, Nicuşor Ioniţă şi Stela Trifan.