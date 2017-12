Serialul „Flaminia” - un nou episod

Operaţiunile desfăşurate în portul Constanţa la bordul navei portcontainer MSC Faliminia, sub pavilion german, au ridicat mari probleme încă de la început. Nava Flaminia, distrusă parţial în urma unui incendiu anul trecut, a acostat în mai 2012 în portul Constanţa şi a început procedura de curăţare a containerelor de la bord, urmând ca apoi să intre în reparaţii la Şantierul Daewoo Mangalia. Autorităţile constănţene, în frunte cu prefectul Constanţei, Eugen Bola, au constituit o celulă de criză. Astfel, accesul în Dana Umex a Portului Constanţa a fost restricţionat, iar cele aprox. 120 de containere cu resturi de deşeuri care au mai rămas în magaziile incendiate au fost verificate. „Operaţiunile care se fac pe navă în momentul acesta sunt de mutare a containerelor dintr-o magazie în alta a navei, de fapt de mutare a containerelor contorsionate care se află acolo. Tot șlamul are potenţial periculos pentru că au avut loc mai multe reacţii chimice între eteri şi alte substanţe aflate în încărcătură. În Belgia au fost scoase aprox. 30.000 de tone de încărcătură cu potenţial periculos, dar circa 1.000 de tone de şlam au rămas încă pe navă. Deocamdată nu se ştie dacă se va descărca conţinutul navei aici, pentru că încă nu sunt finalizate toate demersurile”, a declarat recent comisarul şef din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Constanţa, ing. Marian Rîşnoveanu. „Este complicat de lucrat cu substanţe periculoase. Nava este în regulă, se poate guverna singură, motoarele nu au fost afectate. Pericolul poate apărea la manevrele de lucru, când se va face descărcare propriu-zisă. Acolo începe rolul Gărzii de Mediu”, a mai adăugat ing. Rîşnoveanu. Dana UMEX, în care este ancorată nava Flaminia, este monitorizată atent, în prezent, iar accesul este limitat. Recent, au apărut informaţii potrivit cărora la bordul navei ar fi fost un container care conţine carne alterată. Contact, prefectul judeţului Constanţa, Eugen Bola a confirmat existenţa unei încărcături de carne în câteva containere-frigorifice. „Vorbim despre desprinderea unor părţi ale unui container frigorific în care se afla carne în timpul mutărilor de pe navă. Timp de 11 luni containerul a fost scos din uz, astfel că, evident, încărcătura s-a alterat, prezentând potenţial periculos. Deşeurile au fost strânse în siguranţă de personalul unei firme specializate, oamenii au purtat echipament special, de unică folosinţă. Acum avem de-a face cu trei categorii de deşeuri, care au fiecare câte un cod: 1 - deşeuri metalice, 2 - şlam, iar pentru cel de-al treilea tip de deşeuri aşteptăm repartizarea unui alt cod de la autorităţi”, a declarat prefectul. De asemenea, reprezentantul guvernului în teritoriu a subliniat că Agenţia de Mediu trebuie să emită o notificare pentru noul cod. „În navă mai există şi alte câteva astfel de containere frigorifice care au fost scoase din uz şi care conţin mărfuri alimentare pe care nu le-am deschis, pentru că nu a fost cazul. Nu am ascuns niciodată ce este acolo (în navă - n.r.), nu este un secret şi nici nu există motive de îngrijorare. Drept urmare, pe navă încă se află echipajul german şi în niciun caz nu ne permiteam să punem în pericol cetăţenii europeni”, a declarat, pentru cotidianul „Telegraf”, prefectul Constanţei.