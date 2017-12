Serialul ”Vinyl”, creat de Mick Jagger şi Martin Scorsese, anulat după un singur sezon

Televiziunea HBO anulează serialul ”Vinyl”, despre industria muzicală din anii 1970 la New York, creat de Mick Jagger şi Martin Scorsese, după un singur sezon. ”Ne-am decis să nu mai filmăm un nou sezon pentru serial. Evident, n-a fost o decizie uşoară. Avem un respect enorm pentru echipa creativă care a lucrat la serial şi pentru actorii din distribuţie, care au muncit cu pasiune pentru acest proiect”, au declarat reprezentanţii HBO. Motivul anulării ar fi că primul sezon al serialului a primit cronici negative şi a înregistrat cifre mici în statisticile de rating.

”Vinyl” a avut premiera în România pe 15 februarie, în acelaşi timp cu difuzarea producţiei în Statele Unite. Serialul, care a inclus în primul sezon un număr de zece episoade, prezintă industria muzicii rock'n'roll, până la începutul erei punk, disco şi hip-hop din New York, în anii '70. Acţiunea serialului este văzută prin ochii preşedintelui unei case de discuri, Richie Finestra, interpretat de Bobby Cannavale, care încearcă să-şi salveze compania, în timp ce îi distruge pe toţi cei care îi ies în cale. Alături de Bobby Cannavale, din distribuţia serialului fac parte Olivia Wilde, care o interpretează pe Devon Finestra, Ray Romano (Zak Yankovich), Ato Essandoh (Lester Grimes), Max Casella (Julius Silver), P.J. Byrne (Scott Levitt), J.C. MacKenzie (Skip Fontaine), Birgitte Hjort Sørensen (Ingrid), Juno Temple (Jamie Vine), Jack Quaid (Clark Morelle), James Jagger (Kip Stevens) şi Paul Ben-Victor (Maury Gold).

Martin Scorsese, Mick Jagger şi Terence Winter sunt producători executivi ai serialului, alături de Victoria Pearman, Rick Yorn, Emma Tillinger Koskoff, John Melfi, Allen Coulter şi George Mastras. Printre artiştii ce au contribuit la coloana sonoră a serialului se numără Charlie Wilson, Iggy Pop, Chris Cornell, Julian Casablancas, Charli XCX, Jesse J, Nate Ruess, Royal Blood, Jess Glynne, Trey Songz, The Arcs, DJ Cassiday şi Alex Newell. Producătorul muzical al serialului este trioul care a realizat şi albumul ”Boardwalk Empire Volume 1: Music From the HBO Original Series”, format din Randall Poster, Kevin Weaver şi Stewart Lerman.