Serialul ”Game of Thrones” a doborât noi recorduri de audienţă

Episodul 5 al noii serii ”Game of Thrones / Urzeala Tronurilor”, difuzat de HBO duminică, în SUA, respectiv luni, în România, a reuşit să doboare recordul de audienţă impus de episodul 4. Cel de-al cincilea episod al seriei, care poartă titlul ”First of His Name”, a ţinut în faţa televizoarelor 7,1 milioane de spectatori în SUA, duminică seară. Este pentru prima oară când celebrul serial HBO inspirat din romanele lui George R.R. Martin depăşeşte pragul de şapte milioane de telespectatori şi doboară şi recordul impus săptămâna trecută de episodul 4, ce a înregistrat o audienţă de 6,9 milioane de spectatori. Dacă includem şi reluările, episodul numărul 5 al serialului a fost văzut de 8,6 milioane de spectatori până la sfârşitul nopţii de duminică spre luni. Dacă sunt luate în considerare toate platformele pe care poate fi urmărit acest serial, inclusiv portalul HBO GO, această serie are în medie 17,8 milioane de spectatori doar în SUA, în creştere cu 24% faţă de anul trecut. Iar după cum pot certifica cititorii cărţilor lui R.R. Martin, există toate condiţiile necesare ca şi aceste recorduri să fie doborâte până la sfârşitul seriei.