Serie de succese pentru Academia “Gheorghe Hagi” la Tg. Mureş

Cele cinci echipe înscrise de Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi” la a IV-a ediţie a turneului “E-on Kinger Cup 2010”, competiţie rezervată juniorilor, care are loc la Tg. Mureş în această săptămână, au obţinut rezultate foarte bune, calificându-se în fazele superioare ale întrecerii. La categoria under 11, unde au luat startul 13 echipe, împărţite în două grupe, clubul constănţean are două reprezentante. În Grupa A, Academia Hagi (antrenor Nicolae Roşca) a obţinut vineri o nouă victorie, 4-1 (Măgeruşan 2, Măţan, Burcea) cu Şcoala de Fotbal “Marius Baciu” şi păstrează şanse pentru primul loc, care i-ar aduce calificarea în finală. În schimb, în Grupa B, FC Viitorul 1999 (antrenor Doru Carali) a înregistrat o înfrângere, 0-1 cu Steaua Bucureşti, şi o victorie, 2-1 (Zimceac, Cîrjan) cu Hidroelectrica Rm. Vîlcea şi se luptă pentru ultima treaptă a podiumului. La categoria under 10, Academia Hagi 2000 (antrenor Aurelian Despa) a încheiat pe primul loc în Grupa B, cu 12 puncte, după ce s-a impus în meciurile de vineri: 3-2 (Marius Leca, Mihai Paniţa, Dimciu Halep) cu Junior 1 Bucureşti şi 3-1 (Halep, Mihai Paniţa, Gîndac) cu InterStar Sibiu, obţinând calificarea în sferturile de finală ale competiţiei, unde se va întâlni sâmbătă, de la ora 13.00, cu ocupanta poziţiei secunde din Grupa D, LPS Banatul Timişoara. La categoria under 9, Academia Hagi 2001 (antrenor Cosmin Constantin) a continuat seria succeselor în Grupa D, 2-1 (A. Vlad, Brînzan) cu Junior Tg. Mureş şi 1-0 (Brînzan) cu CSS Craiova, ocupând primul loc în grupă, cu 12 puncte. În sferturi, constănţenii vor juca sâmbătă, de la ora 14.45, cu ocupanta poziţiei secunde din Grupa B, FC Braşov 2. La under 8, Academia Hagi 2002 (antrenor Constantin Fălină) a terminat pe primul loc în Grupa D, cu 7 puncte, după ce a trecut, vineri, cu 3-1 (L. Munteanu, Alexi Pitu, Grameni), de Petrolul Ploieşti. În sferturi, constănţenii au câştigat, tot vineri, cu 5-0 (L. Munteanu 3, A. Ştefan, Tanassis Papazou), partida cu Junior Galaţi şi vor juca, sâmbătă, de la ora 12.30, în semifinale, cu Steaua Bucureşti.