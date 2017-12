Serie e-Book lansată de ”Playboy”

Revista ”Playboy” lansează o serie e-Book, intitulată ”50 Years of the Playboy Interview”, ce va conţine unele dintre cele mai profunde şi mai provocatoare interviuri realizate de-a lungul anilor cu celebrităţi de talie mondială, precum Miles Davis, Fidel Castro sau Robert De Niro. Seria a fost lansată exclusiv pe aplicaţia Kindle Store a grupului Amazon. Utilizatorii care deţin e-Readers cu tehnologie Kindle sau alte dispozitive autorizate care au aplicaţia Kindle încorporată pot citi şi interviurile. Reprezentând un mixaj între articole ”Playboy” intrate în legendă şi noile conţinuturi digitale, fiecare interviu din această serie este însoţit de o copertă specială, pe care apar fotografii ale personalităţilor selecţionate dar şi pasaje extrase din acele interviuri celebre. Fiecare e-Book din serie are circa 14 pagini şi poate fi cumpărat la preţul de 99 de cenţi. Următoarele interviuri ce vor fi lansate în această serie sunt cele cu Jack Nicholson, Martin Luther King, Joe Namath şi Miles Davis.