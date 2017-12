Seriile cinematografice de succes vor invada sălile de cinema

INVESTIŢII SIGURE 2012 se anunţă un an în care francizele vor face legea în cinematografia mondială şi, implicit, în topurile încasărilor, cu pelicule din seriile ”James Bond”, ”Batman” şi ”Twilight” printre cele mai aşteptate premiere ale următoarelor 12 luni. Reţeta cu care producătorii de la Hollywood au mers la sigur cu continuări ale unor serii de succes, ca ”Harry Potter” sau ”Mission: Impossible”, va fi aplicată şi anul acesta, când se anunţă numeroase pelicule ce au toate şansele să confirme investiţiile.

Prima atracţie din 2012, cronologic vorbind, este horror-ul SF ”Prometheus”, care va avea premiera pe 8 iunie şi care îi are în rolurile principale pe Michael Fassbender, Guy Pearce, Charlize Theron şi Noomi Rapace. Deşi, din punct de vedere al scenariului, pelicula nu poate fi considerată ca anticipând seria ”Alien”, readuce în actualitate povestea speciei extraterestre care ucide tot ce întâlneşte în cale. Mai mult de atât, la pupitrul regizoral se află acelaşi Ridley Scott, cel care, în anul 1979, a inaugurat seria ce a făcut-o celebră pe Sigourney Weaver în rolul Ripley. Pe 20 iulie va intra în cinematografe un alt SF dintr-o franciză emblematică pentru istoria cinematografiei, ”The Dark Knight Rises”, al treilea film cu Christian Bale în costumul lui Batman şi multe speranţe pentru încasări comparabile cu miliardul de dolari reuşit de precedenta producţie a seriei, ”The Dark Knight / Cavalerul negru”. Printre alte producţii cinematografice aşteptate cu nerăbdare de iubitorii de cinema se află cel de-al patrulea film din seria ”Paranormal Activity”, care va avea premiera în octombrie, thriller-ul SF ”World War Z”, cu Brad Pitt în rolul principal, dar şi thriller-ul cu accente gotice ”Dark Shadows” regizat de Tim Burton, în care rolurile principale vor fi interpretate de Johnny Depp, Eva Green, Michelle Pfeiffer, Chloe Moretz şi Helena Bonham Carter.

CONTINUĂRI DE SUCCES Data de 9 noiembrie este acontată pentru premiera celui de-al 23-lea film din seria ”James Bond”, ”Skyfall”. Asemenea lui Christian Bale, Daniel Craig va fi, pentru a treia oară la rând, capul de afiş al distribuţiei, în rolul agentului 007. Regizorul Sam Mendes şi Daniel Craig readuc franciza în stilul anilor ’60, iar evoluţia agentului 007 va avea ca model prestaţiile lui Sean Connery. O săptămână mai târziu, în cinematografe va fi lansată o nouă filă din povestea romanţată despre vampiri tineri, ”The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 2 / Saga Amurg: Zori de zi Partea a doua”. Dat fiind succesul de casă al precedentelor pelicule ale seriei, specialiştii anticipează că şi noul film va respecta regula de a fi printre primele în box office. Ultima lună a anului va aduce cireaşa de pe tort, ”The Hobbit: An Unexpected Journey” şi, odată cu ea, un nou start al aventurilor din seria ”The Lord of the Rings / Stăpânul Inelelor”. Filmul, care va reuni în distribuţie majoritatea starurilor din trilogia inelelor, are premiera programată pentru 14 decembrie.

Nici studiourile de animaţie nu renunţă, în 2012, la continuări. ”Madagascar: Europe\'s Most Wanted” şi ”Ice Age: Continental Drift” sunt, astfel, cele mai sonore titluri care vor avea premierele anul acesta, însă succesul primelor pelicule ale seriilor cu pricina este departe de a garanta că se va întâmpla la fel şi cu continuările. Argumentul acestui semn de întrebare este adus de încasările bis-urilor la ”Cars / Maşini”, ”Kung Fu Panda” şi ”Happy Feet”, care au fost modeste în raport cu aşteptările.