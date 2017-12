Seringi infestate, partenerii de joacă ai copiilor din Cernavodă

Fiecare clădire are o istorie proprie, scrisă sau nescrisă. Oamenii fac ca această istorie, adesea date simple şi fără ecou, să devină legendă şi să capete statut de star. O asemenea clădire-star se află, actualmente, în rîndul întîi al atenţiei publice mondiale, imobilul fiind personajul principal al unui material filmat, prezentat pe site-ul YouTube. Clădirea se află în Cernavodă şi era, pe timpul regimului comunist, un leagăn de copii cu handicapuri foarte severe, mintale şi locomotorii. Pentru că partidul comunist nu avea nevoie de „rebuturi”, copiii au fost înghesuiţi în acest leagăn, intitulat parodic „Luminiţa”, şi uitaţi de lume. Pe atunci, clădirea era împrejmuită cu un gard sever, care nu lăsa să se întrevadă tragedia vivantă dinăuntru. La opt ani după revoluţie, s-a înfiinţat Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Copilului şi a preluat toate instituţiile care aveau în îngrijire copii. Cei peste 70 de ocupanţi ai leagănului „Luminiţa” au fost, potrivit declaraţiei unui fost angajat, „mătrăşiţi în diverse centre de plasament/tratament sau Dumnezeu ştie ce s-a mai întîmplat cu ei”. În 2004, centrul a fost închis (strategia de pe atunci a Guvernului prevedea închiderea centrelor de tip vechi sau reabilitarea, unde era posibil, şi ridicarea unora de tip familial - n.r.). Aşa se face că, în vara anului 2004, leagănul „Luminiţa” devine mult mai blîndul Complex de Servicii Comunitare „Cristina”. Un an mai tîrziu, clădirea este predată Primăriei Cernavodă, care a ţinut cu tot dinadinsul să facă acolo un cămin de bătrîni, un centru pentru tineret sau un sediu pentru... Primărie. Indiferent care au fost intenţiile, clădirea a fost părăsită şi a devenit unul dintre cele mai periculoase locuri de pe planetă. Fără să fie curăţată, igienizată şi sigilată, clădirea fost lăsată la voia întîmplării, vîntului şi poftei de joacă a copiilor din Cernavodă care au descoperit aici un teren extrem de fertil: seringi folosite, maldăre de dosare medicale care ar fi trebuit arhivate, fişe de sănătate ale unor pacienţi, trimiteri, reţete, grămezi de cutii cu instrumentare medicale etc. În mijlocul acestui focar de infecţie cu SIDA, hepatită etc., se zbenguie, fără griji, copiii din Cernavodă!

Acest fapt incredibil a fost prezentat sub forma unui film şi postat pe YouTube de către Sorin Dobrescu, care a povestit: “Am ajuns întîmplător în faţa fostului Centru de plasament Luminiţa, unde mi-a atras atenţia faptul că imobilul nu avea uşi şi geamuri, iar accesul în clădire era liber. În sălile fostului centru am găsit mai multe acte privind adopţia unor copii, seringi, obiecte chirurgicale, certificate medicale, reţete. Prin materialul meu am încercat să atrag atenţia autorităţilor locale şi părinţilor pentru a împiedica accesul copiilor în incinta fostului Centru“. Autorităţile locale, care poartă întreaga responsabilitate a acestei situaţii, au bîlbîit o declaraţie fabuloasă prin care încercau să explice cum singurii vinovaţi sînt copiii care sînt mici de înălţime şi curioşi! În clădire s-a făcut curăţenie, însă copiii, înarmaţi cu cele două atribute imbatabile, s-au strecurat prin unghere misterioase şi au identificat seringile, instrumentarul medical, dosarele, precum şi multe alte mizerii, gunoaie, sticle şi haine, pe care le-au scos la lumină. “Primăria Cernavodă a curăţat acest loc, dar poate seringile, dosarele şi restul echipamentelor se aflau în locuri în care noi nu am avut acces. După vizionarea imaginilor au fost luate măsuri imediate“, a declarat primarul din Cernavodă, Gheorghe Hânsă. Că cernavodenii sînt conştienţi de pericolul pe care acest loc îl reprezintă, este evident. La curent cu problema, consilierul local Mariana Mircea, a declarat: “Această clădire, odată emblemă a oraşului, a fost luată de la Consiliul Judeţean Constanţa în urmă cu patru ani cu scopul de a fi reabilitată. Numai că, din păcate, imobilul a fost lăsat de izbelişte. Bineînţeles, primarul poate să vină şi să declare că nu a avut fonduri, dar bugetul oraşului Cernavodă este unul dintre cele mai mari din judeţ, iar scuzele ar fi lamentabile. Este incredibil că în această clădire pot fi găsite seringi care sînt purtătoare de viruşi. Dacă ar fi fost făcută curăţenia, în prezent nu mai vorbeam de acest caz“.