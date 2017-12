Seringi sterile pentru mii de dependenţi de droguri injectabile

Activităţile de acordare gratuită a seringilor dependenţilor de droguri, care sunt cunoscute la nivel internaţional drept măsuri de ”harm reduction”, continuă şi la nivelul ţării noastre. Astfel, Asociaţia Română Anti-SIDA (ARAS) a anunţat că, în şapte luni, au fost distribuite gratuit 1.100.600 de seringi sterile către 4.916 de persoane consumatoare de droguri injectabile şi a recuperat 400.000 de seringi folosite care ar fi putut creşte numărul de bolnavi de HIV/SIDA sau hepatite. Datele furnizate de România Observatorului European arată că un număr din ce în ce mai mare al cazurilor de noi infectări cu HIV provin din rândul consumatorilor de droguri injectabile. Dacă în 2009 procentul era de doar 1%, în 2010 a crescut la 3% iar în 2011 a ajuns la 15%. În urma acestei evoluţii, ARAS a demarat proiectul ”A doua şansă”, care se derulează în perioada iulie 2010 - iulie 2013. Săptămânal, o ambulanţă ARAS dedicată acestui scop face opt deplasări, patru ziua şi patru în timpul nopţii, în puncte prestabilite din Ferentari - un cartier sărac de la marginea Bucureştiului - pentru a împărţi seringi sterile, prezervative şi materiale informative. După aproape un an de la începerea acestor activităţi, dependenţii de droguri injectabile au ajuns să cunoască orarul şi ”staţiile” unde opreşte ambulanţa. Personalul ambulanţei ARAS a reuşit să-i obişnuiască pe beneficiarii mai vechi să-şi aducă seringile folosite pentru a primi unele noi. În felul acesta organizaţia scoate din uz materiale care ar putea fi surse de boli cronice grave, transmisibile prin sânge, şi care altfel ar fi reutilizate de comunitatea săracă a dependenţilor de heroină. „Beneficiarii noştri nu sunt cei mai prezentabili, curaţi, educaţi oameni din lume şi nu prezintă clienţi buni pentru farmacii”, explică coordonatorul echipajului de ambulanţă ARAS, Dan Popescu. Pentru aceştia există o singură soluţie în lipsa programelor de acest fel: injectarea la comun şi refolosirea de seringi, caz în care riscul de infectare cu HIV, hepatita B şi C creşte foarte mult. În plus, adaugă Popescu, ”apare deteriorarea fizică foarte rapid; un ac nou înţeapă oricum cu dificultate vena unui consumator cu vechime, iar un ac folosit de mai multe ori nu mai înţeapă vena, ci o sparge direct”. Activităţile fac parte din proiectul „A doua şansă” derulat de ARAS şi finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, axa prioritară nr. 6 „Promovarea incluziunii sociale”.