Servicii de suport local IT pentru BCR

Romtelecom şi Banca Comercială Română (BCR) au semnat un contract pentru furnizarea de servicii de suport local IT, la nivel naţional, pentru cele peste 1.000 de puncte de prezenţă ale băncii, reprezentând aproximativ 21.000 de echipamente. „Serviciul constă în repararea, înlocuirea, instalarea şi asigurarea de suport local pentru echipamentele hardware şi aplicaţiile software ale băncii, dar şi remedierea eventualelor probleme apărute în infrastructura clientului“, a anunţat operatorul de telecomunicaţii fixe. Pentru a furniza serviciile solicitate, Romtelecom dispune de o echipă de până la 350 de persoane care administrează, de asemenea, necesităţile IT ale întregului portofoliu de clienţi pentru serviciile IT interne şi externe. Pe acest segment, în prezent, Romtelecom furnizează suport pentru aproximativ 50.000 de echipamente, deţinute de peste 50 de clienţi. Romtelecom este cel mai mare jucător local de telecomunicaţii fixe, iar BCR, cea mai mare bancă românească