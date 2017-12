De Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorilor, celebrată ieri şi la Constanţa, s-a ales ca temă globală „Servicii Financiare Corecte pentru Consumatori”. Reprezentanţii Autorităţii Protecţiei Consumatorilor din România au luat în calcul faptul că serviciile financiare, în special cele oferite de către bănci, sunt cele mai reclamate de către consumatori. De exemplu, numai la Constanţa, anul trecut, au fost aplicate 131 de amenzi contravenţionale în valoare de peste 3,7 milioane lei. Directorul Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor (CJPC) Constanţa, Dionisie Culeţu, a declarat că principalele abateri constatate în cadrul controalelor tematice privesc: lipsa unor elemente pentru informarea corectă şi completă a consumatorilor, existenţa clauzelor abuzive în contracte pentru consumatori, modul de redactare a clauzelor contractuale, încheierea contractelor fără respectarea prevederilor legale specifice domeniului, perceperea unor comisioane interzise prin acte normative specifice etc. La nivelul ţării, în domeniul produselor şi serviciilor financiare, au fost înregistrate 14.108 reclamaţii, dintre care 8838 referitoare la produse financiare şi 5270 la servicii financiare, reprezentând 22% din totalul reclamaţiilor înregistrate la nivel naţional. La nivelul judeţului nostru, anul trecut, s-au înregistrat 593 de sesizări şi reclamaţii formulate de consumatori în scris, on line sau direct împotriva furnizorilor de servicii financiare. „Din totalul celor 593 de reclamaţii înregistrate, 323 dintre acestea s-au dovedit a fi întemeiate în urma cercetării. Ca urmare a deficienţelor constatate au fost aplicate 73 de sancţiuni în valoare de peste două milioane lei şi 27 de procese verbale de constatare a clauzelor abuzive în contractele încheiate cu consumatorii”, a mai spus, ieri, şeful CJPC Constanţa. Şi în primele două luni ale acestui an reclamaţiile au continuat să vină, în special pe adresa băncilor. Indiferent de comentariile reprezentanţilor băncilor, prezenţi ieri la Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorilor, Culeţu le-a atras atenţia că „în România există o lege care trebuie respectată, şi că relaţia client – operator economic trebuie să fie pe picior de egalitate”.