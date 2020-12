Servicii funerare Italia. Companii care functioneaza in vremea pandemiei

Stim cu totii ca pandemia de coronavirus a izbucnit in decembrie 2019 in centrul orasului Wuhan din China. Daca la inceput semnele indicau ca persoanele ar suferi de o pneumonie de cauza necunoscuta, declansata in principal de conditiile insalubre din celebrele piete de animale vii, in scurt timp specialistii chinezi si-au dat seama ca este mai mult decat atat. Iar la aproximativ o luna de la aparitia primelor cazuri acestia au inceput sa impuna masuri de prevenire si control a transmiterii virusului de la o persoana la alta, cu toate acestea, astazi, la aproape un an de la izbucnirea a ceea ce numim COVID - 19 sau virusul SARS - CoV – 2 s-a raspandit pe intreg mapamondul si pare imposibil de controlat. Astfel ca din martie anul curent ne confruntam cu o situatie unica pentru foarte multi dintre noi.

Mai mult decat atat, cu toate anul viitor este foarte posibil sa apara un posibil vaccin, astazi ne confruntam cu asa numitul al doilea val al pandemiei.

Inca de la inceputul pandemiei am invatat ca trebuie sa ne protejam pe noi si pe cei dragi, dar si sa incercam sa gasim solutii pentru a reusi sa ne mentinem afacerea pe linia de plutire. Dupa mai bine de 9 luni in care multi dintre noi ne-am izolat in interiorul caselor fie de bunavoie, fie ca legislatia in vigoarea ne-a impus acest lucru. Astfel, interiorul locuintei noastre a devenit un fel de buncar care ne-a protejat, si continua sa o faca, de infectarea cu virusul SARS - CoV – 2. Dar din pacate multi nu au putut sa se izoleze, din cauza ca job-ul nu le-a permis sa lucreze de acasa. Si astfel, pe teritoriul Romaniei se inregistreaza zilnic mai bine de 10.000 de cazuri. Iar pe intregul mapamond s-au inregistrat pana in acest moment peste 64 de milioane de cazuri si aproape 1,5 milioane de decese.

Prin urmare, distantarea sociala si regulile stricte ce au fost impuse tocmai pentru a limita raspandirea virusului au dus la destabilizarea economiei, caci foarte multe companii au fost puse in situatia in care nu au mai reusit sa isi plateasca angajatii din cauza cu au inregistrat vanzari/incasari in toata acesta perioada. Si aici ne referim la companiile ce activeaza in sectorul de petrol si gaze, companiile din industria HORECA, cele din industria hoteliera, companiile aeriene, dar si multe, multe alte companii a caror activitate include implicarea in acelasi timp a unui numar mare de persoane.

Dar in acelasi timp sunt si cateva companii care au inregistrat inca de la debutul pandemiei de o crestere substantiala a profitului, ne referim aici la supermarketuri, la companiile care ofera servicii funerare Italia, dar si la companiile care au reusit sa creeze produse si servicii special pentru situatia in care ne aflam, si anume: confectionarea si dezvoltarea produselor necesare pentru a asigura protectia oamenilor impotriva virusului, masti, combinezoane, produse de dezinfectie si asa mai departe.

De asemenea, un mare castig au avut si companiile care au reusit sa se reinventeze si sa se adapteze de aceste vremuri si anume companiile care:

Si-au transformat magazinul fizic intr-un magazin online si au reusit sa livreze produse direct la usa cumparatorului. Spre exemplu restaurantele care au ales sa livreze mancarea sau sa compuna kituri de gatit – livrand astfel toate produsele necesare pregatirii unui sau a mai multor feluri de mancare, bineinteles impreuna cu indicatiile necesare, cu toate ca nu au reusit sa inregistreze un profit substantial, au reusit sa se mentina pe linia de plutire.

Au activitati LIVE pe retelele de socializare sau folosind alte aplicatii care permit transmiterea live a imaginii si a sunetului, ne referim aici la salile de fitness sau yoga care au in continuare grija atat de sanatatea, cat si de starea fizica a clientilor lor, predand cursurile clasice in fata unei camere de filmat.

S-au reprofilat pentru moment si anume, spre exemplu producatorii de produse cosmetic ce au ales sa isi modifice liniile de productie si sa dezvolte si sa produca dezinfectanti sau companiile ce realizau produse personalizate pentru evenimente private, ce au trecut la realizarea produselor pentru copii, precum carti senzoriale, carti de colorat si asa mai departe.

Stim cu totii cat de important este sa respectam regulile de distantare sociala, dar in aceeasi masura suntem constienti ca toate aceste masuri au un efect secundar in mediul de business. Dar asa cum viata ne-a demonstrat-o de nenumarate ori, pentru a supravietui trebuie sa te reinventezi de la o zi la alta si sa gasesti solutii creative pentru orice tip de problema ce se iveste din neant. Bineinteles ca exista si companii precum cele ce ofera servicii funerare Italia sau orice alte tari de pe acest pamant, care vor avea activitate indiferent de ce se intampla in aceasta lume, caci nemuritori nu suntem sau nu cunoastem pe nimeni care detine secretul vietii vesnice.

Astfel, daca pandemia de Coronavirus a reusit sa isi puna amprenta destul de tare pe activitatea companiei tale, nu dispera... ci incearca sa gasesti solutii prin care sa te mentii pe linia de plutire, macar pentru cateva luni de acum in colo, poate cine stie, la mijlocul anului viitor si poate mai devreme de atat, putem sarbatori alaturi de toti pe care ii cunoastem fara sa ne facem griji pentru sanatatea noastra. Prin urmare, fi creativ si vei reusi sa castigi lozul cel mare.