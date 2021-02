Servicii funerare Mures pentru cei pe care i-am iubit

Acest articol nu este scris de echipa redacțională Telegrafonline.

Articolul este transmis de către un colaborator și reprezintă opinia personală a acestuia.

Se intampla adesea sa moara cei pe care ii iubim si ii pretuim si tot ce am simtit pentru ei se transforma in dor arzator. Nu mai avem pe cine strange in brate, dispare obrazul pe care il mangaiam si locul celui drag ramane gol. Cine sa ne mai asculte cu atentie, sa ne sfatuiasca si sa ne trateze cu sinceritate? Lingusirea este asa de otravitoare, incat ii simti gustul amar de la prima reprezentatie.

Cand pierzi un om care te iubeste sincer, pierzi un scut in fata amenintarilor vietii.

Nu putem sa le amanam moartea celor pe care ii iubim cu disperare, nici sa le prelungim viata, oferindu-le o bucata din viata noastra, dar putem sa le rezervam cele mai atente ingrijiri si sa le organizam o inmormantare decenta. Doar atat mai avem de facut, dar aceste lucruri sunt cele mai importante, fiindca marcheaza sfarsitul vietii unui om pe acest pamant.

A murit cel care ne iubea si in acelasi timp cu el o parte din iubire? Este firesc ca regretele sa ne copleseasca, sa nu mai gandim limpede si ca totul sa se invarteasca in jurul nostru cu o viteza uimitoare.

Este firesc sa plangem, sa ne frangem mainile de durere, sa ne prabusim in genunchi, dar sa nu uitam indatoririle care ne asteapta.

Un trup neinsufletit are nevoie urgenta de interventia noastra, iar noi

putem solicitam servicii funerare Mures ca in felul acesta sa ii oferim celui ce pleaca tot ce este mai bun.

Toate firmele de servicii funerare care fac parte din dispeceratul funerar 07Funerare.ro sunt gata sa ofere servicii de lux la orice ora din zi si din noapte.

V-a decedat cineva drag in toiul verii, cand abia puteti respira de caldura, desi aerul conditionat functioneaza continuu?

Nu va ganditi cu ingrijorare cum va decurge transportul, cum va rezista trupul neinsufletit, fiindca:

-firma de pompe funebre are camere frigorifice performante si nimic rau nu se intampla cu defunctul.

-imbalsamarea se face de catre specialist cu cele mai bune substante si cu o tehnica performanta care asigura conservarea pentru mai multe zile.

-masina cu care se face transportul funerar este dotata cu sistem frigorific, astfel ca in locul in care se va aseza sicriul, trupul neinsufletit va avea temperatura care sa nu permita bacteriilor sa isi inceapa asaltul.

-firma inchiriaza capace frigorifice ca sicriul sa fie scos fara grija din masina funerara.

Despre toaletarea trupului neinsufletit, apartinatorii au numai cuvinte de lauda cand evalueaza serviciile oferite de firma de pompe funebre din Mures pe care o gasim pe site-ul firmei 07Funerare.ro.

Ce au asa de special profesionistii de aici? Parcurg fiecare etapa cu entuziasm si cu respect fata de defunct si fata de apartinator.

Trupul decedatului este spalat atent, cu substante de curatire de calitate premium, unghiile sunt taiate si curatate, aspectul acestuia va fi impecabil, in momentul in care va fi asezat in sicriu.

Hainele elegante sunt imbracate corect, defunctul va fi ca scos din cutie.

In ceea ce priveste sicriele, in stocul firmei exista mai multe modele, unele simple si din lemn de esenta moale, altele de lux, din lemn de esenta tare. Apartinatorul stie ca in prezent, sicriul este complet echipat si vine insotit de cruce si de capac si nu mai este deloc stresat.

Perna este alba si fina, lenjeria din sicriu de calitate, iar masina funerara de nota 10.

Sicriul este asezat intr-un spatiu care a fost igienizat si miroase frumos, prin urmare, apartinatorul se poate sprijini de sicriu sau il poate mangaia, daca simte aceasta nevoie.

Soferul care conduce masina funerara este politicos, empatic, indeplineste toate dorintele apartinatorilor, care nu contravin legilor.

Aceeasi firma care s-a gandit la capace frigorifice pentru a neutraliza caldura de cuptor, furnizeaza si coroane din flori naturale sau aranjamente din flori naturale ca apartinatorii sa isi linisteasca sufletele la vederea florilor pe care le-au daruit celor pe care ii iubesc.

Tot firma poate organiza parastese in memoria defunctului de care atat participantii, cat si apartinatorii vor fi pe deplin multumiti.

Nicio fisura nu apare in pachetul de servicii oferit de aceasta firma si aceasta observatie va insenina sufletele indurerate ale celor care au pierdut pe cineva drag, fiindca vor avea sentimentul implinirii ca si-au facut pe deplin datoria.

Sentimentul de usurare pe care il simti cand alegi un sicriu bun, cand observi cat de fine sunt lenjeriile care vin la pachet cu el si ce frumos este aranjat defunctul se simte numai atunci, cand faci toate acestea pentru cineva la fel de drag, cum iti este viata si lumina ochilor.

Apelati cu incredere la firma prezentata de mine, fiindca angajatii acesteia au fost adevarati erori pe timpul pandemiei, cand nu s-au putut odihni sau lucra de acasa!

Solicita un pachet complet, sa fii pe deplin multumit de rezultat si sa ii vezi pe participanti ca te admira pentru alegerea facuta!

Manifesta-ti recunostinta fata de firma care te ajuta, fiindca angajatii ei fac tot ce este mai greu! Si tie iti este greu, dar esti ferit de emotii si imagini care te-ar putea marca pe viata.

Multumeste-le cu ochii in lacrimi celor care au venit sa te sustina, sa isi ia adio de la defunct si ofera-le un pachetel de mancare sau invita-i la parastas! Asa se obisnuieste si sunt multe amintiri frumoase de depanat si eviti sa ramai singur cu durerea ta.

Doare tare moartea cuiva drag, dar sentimentul ca ai apelat la firma care l-a trata regeste si i-ai ales un sicriu elegant si i-ai daruit florile pe care le iubea mult la plecare, iti anesteziaza durerea.

