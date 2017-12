Spitalul de Psihiatrie Titan ”Dr. Constantin Gorgos” din Capitală va oferi servicii individualizate de recuperare pentru copiii cu autism, cu care vor lucra echipe multidisciplinare formate din medici, psihoterapeuţi, kinetoterapeuţi şi fizioterapeuţi.

Serviciile de recuperare sunt oferite în cadrul proiectului ”Îmbunătăţirea serviciilor de diagnostic, evaluare şi recuperare pentru copii cu tulburare de spectru autism - TSA”, finanţat în cadrul fondului ONG în România. Valoarea proiectului este de 175.258 de euro, din care 149.730 de euro sunt alocaţi de autorităţile norvegiene. Preşedintele Asociaţiei Help Autism, Daniela Bololoi, a declarat că o echipă de 15 specialişti va lucra în cadrul Spitalului de Psihiatrie Titan, aceştia fiind pregătiţi de experţi din Institutul de Analiză Aplicată a Comportamentului din Norvegia. Bololoi a precizat că servicii individualizate de recuperare înseamnă că un psiholog se ocupă de un copil, kinetoterapeutul - de un copil, fizioterapeutul - de un copil. ”Pe lângă echipa multidisciplinară, formată din medici psihiatri, medici neurologi şi psihoterapeut clinic, care se află în Spitalul Titan, venim cu psihoterapeuţi în formulă „unu la unu“ şi, complementar, cu doi kinetoterapeuţi şi doi fizioterapeuţi”, a precizat Bololoi. Preşedintele Asociaţiei Help Autism a spus că proiectul este estimat să dureze trei ani: în primul an de implementare vor fi oferite servicii pentru 100 de copii, urmând ca numărul acesta să crească. Obiectivul principal al proiectului constă în creşterea acesibilităţii la serviciile de recuperare, în vederea integrării în societate a copiilor cu TSA, prin dezvoltarea de servicii conexe actului medical, introducerea în evaluare şi programe terapeutice de recuperare a o sută de copii, atât din Bucureşti, cât şi din ţară, precum şi reducerea riscului de excluziune socială a familiilor lor prin dezvoltarea de programe de consiliere psihologică şi sprijin, a spus preşedintele asociaţiei. La nivel mondial, un copil din 68 este diagnosticat cu autism.