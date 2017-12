Servicii medicale europene pentru micii pacienţi

Primarul oraşului Constanţa, Radu Mazăre, alături de preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, de oameni politici, dar şi de cadre medicale, a participat, ieri, la recepţia lucrărilor de reparaţii efectuate la blocul operator al Clinicii de Chirurgie Infantilă, de la etajul IX al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU), tronson I, aripa Tomis. Oficialităţile s-au arătat mulţumite de rezultatele finale ale lucrărilor şi au promis că vor face totul pentru ca toate secţiile SCJU să fie renovate la standarde europene, aşa cum este firesc. Managerul celei mai mari unităţi sanitare din judeţ, dr. Ion Niculescu, a prezentat oficialilor dotările Clinicii de Chirurgie Infantilă, precizînd că valoarea totală a lucrărilor este de 1.840.000 lei, cu TVA inclus. Dacă pînă acum copiii bolnavi erau internaţi în saloane cu pereţii jupuiţi, în paturi ruginite cu saltele rupte, acum se poate spune că micii pacienţi vor beneficia de condiţii cu adevărat europene. Preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, a arătat importanţa pe care unitatea sanitară o are pentru populaţia judeţului, dar nu numai, în contextul în care vara, în plin sezon estival, la SCJU ajung pacienţi din toată ţara. În ciuda întîrzierilor care au apărut, ca urmare a unor dispute politice, încet-încet, secţiile SCJU sînt schimbate de la o zi la alta, cu sprijinul autorităţilor locale. Preşedintele CJC a trecut în revistă lucrările ce vor fi finalizate în perioada imediat următoare la alte cîteva secţii ale spitalului, lucrări demarate deja.

Activitatea Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară, blocată

Edilul oraşului, Radu Mazăre, s-a arătat nemulţumit de nedreptăţile care se fac în ceea ce priveşte Clinica de Chirurgie Cardiovasculară. “Este ca şi cum am avea un Mercedes frumos, dar nu avem benzină, ulei, baterii, ca să-l pornim”, explică Mazăre. El a subliniat că efortul CJC trebuie continuat prin introducerea Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară în cadrul Programului Naţional de Cardiologie, astfel încît şi unitatea din Constanţa - care a fost renovată şi dotată cu aparatură de ultimă oră - să poată fi finanţată şi actul medical să nu aibă de suferit. Radu Mazăre s-a arătat nemulţumit că un grup de profesori din Cluj, Timişoara, Iaşi, Bucureşti şi Tg. Mureş nu sînt de acord ca şi Constanţa să fie inclusă în programul naţional şi să primească bani pentru desfăşurarea activităţii medicale. Reamintim că, pe 27 aprilie, senatorul PSD de Constanţa, Alexandru Mazăre şi deputatul PSD, Eduard Martin, au prezentat o interpelare în Parlament, pentru a aduce la cunoştinţă ministrului Sănătăţii, dr. Ion Bazac, situaţia creată la Clinica de Chirurgie Cardiovasculară din cadrul SCJU, unitate finanţată exclusiv din banii CJC. Alexandru Mazăre a reamintit că a solicitat finanţare din partea Guvernului pentru susţinerea tuturor cheltuielilor pe care le are clinica. “Sîntem acum în situaţia în care bugetul CJC Constanţa nu poate finanţa cheltuielile de funcţionare ale acestei clinici şi am solicitat Ministerului Sănătăţii să ne acorde susţinere financiară”, a adăugat Alexandru Mazăre, care a promis că va face totul pentru ca şi “Constanţa să fie inclusă în celebrul program al inimii”. Prezent la recepţia lucrărilor, directorul adjunct al Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa, dr. Cătălin Grasa, s-a arătat optimist în ceea ce priveşte continuarea lucrărilor de reparaţii la SCJU. Managerul celei mai mari unităţi sanitare din judeţ, dr. Ion Niculescu, a anunţat că, nu peste mult timp, va fi inaugurată Clinica de Hemodializă, centrala termică, iar cel mai probabil, pe 15 august, va fi dată în folosinţă şi noua Unitate de Primire a Urgenţelor din cadrul SCJU, iar pe 31 decembrie vor fi gata şi lucrările de reparaţie la secţia exterioară de la Palazu Mare.