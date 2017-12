Serviciile de îngrijiri la domiciliu, pe bază de recomandare de specialitate!

Serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu se acordă de către furnizorii de îngrijri medicale la domiciliu, persoane fizice sau juridice autorizate şi evaluate în condiţiile legii, pentru acordarea acestor tipuri de servicii, alţii decît medicii de familie şi spitalele, care încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate. Potrivit specialiştilor Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Constanţa, aceste servicii se acordă pe bază de recomandare, ţinînd seama de starea de sănătate a asiguratului şi de gradul de dependenţă al acestuia. Recomandarea pentru efectuarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu se face de către medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate şi de către medicii din spitale, la externarea asiguraţilor, aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. Medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate recomandă îngrijiri medicale la domiciliu pentru asiguraţii aflaţi în fază terminală ca urmare a unor afecţiuni oncologice sau accidente vasculare cerebrale. În funcţie de gradul de dependenţă, bolnavul poate fi: total dependent (pacientul care nu poate îndeplini trei sau mai multe activităţi zilnice de bază fără ajutorul altei persoane şi are nevoie de îngrijire medicală); parţial dependent (pacientul care nu poate îndeplini cel puţin două activităţi zilnice de bază fără ajutorul altei persoane şi din cauza stării de sănătate are nevoie de îngrijire medicală); independent (pacientul care îndeplineşte activităţile zilnice de bază fără ajutorul altei persoane dar care, din cauza afecţiunii cronice acute, necesită următoarele servicii de îngrijire medicală la domiciliu: îngrijirea stomelor, îngrijirea canulei traheale, îngrijirea plăgii postoperatorii şi tratament parenteral). Reprezentanţii CJAS Constanţa susţin că termenul de valabilitate a recomandării pentru îngrijirile medicale la domiciliu în vederea depunerii acesteia la CJAS este de cinci zile calendaristice de la data emiterii acesteia. Pentru obţinerea deciziei de îngrijiri, trebuie depusă o cerere de către unul din membrii familiei sau o persoană împuternicită la CJAS, însoţită de un document justificativ care să ateste calitatea de asigurat, actul de identitate (în copie), recomandarea pentru îngrijirile medicale şi declaraţia pe proprie răspundere din care să rezulte că afecţiunea nu a apărut în urma unei boli profesionale, a unui accident de muncă sau sportiv. Pentru copiii în vîrstă de pînă la 14 ani se ataşează recomandarea medicală cu specificarea domiciliului copilului şi certificatul de naştere (în copie). Specialiştii CJAS analizează cererea şi recomandarea primite, în termen de două zile lucrătoare de la data depunerii, iar cererea este aprobată în limita sumei prevăzute pentru această destinaţie. La analiza cererilor şi recomandărilor primite, reprezentanţii CJAS vor lua în considerare gradul de dependenţă al asiguratului şi numărul de zile de îngrijri medicale la domiciliu de care a beneficiat asiguratul în anul respectiv, astfel încît să nu depăşească numărul de zile prevăzut în lege. Respingerea cererii se va face în scris şi motivat, cu indicarea temeiului legal. În cazul acceptării, cererea este supusă aprobării şi respectiv emiterii deciziei de îngrijiri medicale la domiciliu, în limita sumei prevăzute cu această destinaţie. Decizia se expediază prin poştă sau se predă direct asiguratului, unuia dintre membrii familiei sau persoanei împuternicite, în maximum 24 de ore de la data emiterii acesteia. Asiguratul trebuie să se adreseze unui furnizor de servicii medicale aflat în relaţii contractuale cu CJAS şi care este inclus în lista de furnizori, înscrisă pe versoul deciziei. Durata de care un asigurat poate beneficia de servicii de îngrijiri se stabileşte de medicul care a făcut recomandarea, cu obligativitatea precizării ritmicităţii serviciilor consemnate în formularul „Recomandarea pentru îngrijiri medicale la domiciul”, dar nu mai mult de 56 de zile calendaristice de îngrijiri pe an în una sau mai multe etape. Fiecare set nou de îngrijire se recomandă utilizînd o nouă foaie de recomandare. În situaţia în care, conform recomandării pentru îngrijirile medicale, îngrijirile nu sînt acordate în zile consecutive, la calcularea celor 56 de zile pe an, se iau în calcul numai zilele în care s-au acordat îngrijirile.