Serviciile de urgenţă vor putea fi apelate automat în caz de accidente rutiere

Un nou sistem de apelare automată a sistemelor de urgenţă care ar reduce cu 2.500 numărul deceselor (cele mai multe victime în accidentele rutiere fiind înregistrate în primele 20 de minute de la incidentul rutier), va fi pus în aplicare de UE, pînă în 2010. Sistemele inteligente de transport (ITS) România în cooperare cu Universitatea Româno-Americană au organizat, la sfîrşitul săptămînii, în Capitală, Conferinţa ITS Romania 2009 şi un Workshop eCall (sistemul eCall este un sistem de apelare automată a serviciilor de urgenţă în cazul unui accident rutier - n.r.) pentru a dezbate aspecte legate de căile de dezvoltare a infrastructurii inteligente de transport în Romania, armonizat cu obiectivele europene. ITS sînt aplicaţii ale tehnologiilor IT, electronică şi comunicaţii, dezvoltate pentru a realiza sisteme de transport mai sigure, mai eficiente şi mai „curate”. În această etapă, se desfăşoară o activitate intensă a Comisiei Europene în dezvoltarea domeniului ITS ca o soluţie reală la problemele actuale privind siguranţa, congestiile de trafic şi poluarea mediului. Potrivit specialiştilor prezenţi la conferinţa organizată în Bucureşti, dezvoltarea şi implementarea, conform directivelor europene, a unei platforme tehnologice va permite anunţarea şi localizarea automată a evenimentelor în trafic, respectiv, accidente, maşini incendiate, victime. Potrivit oficialilor europeni, prin sistemul eCall, pe care UE intenţionează să-l vadă aplicabil măcar parţial din 2010, ar putea fi redus cu aproape 2.500 numărul deceselor înregistrate anual în Europa. Experţii europeni susţin că numărul cel mai mare de victime în accidentele rutiere este înregistrat în primele 20 de minute, întrucît prin localizarea automată a incidentului este redus timpul de intervenţie. Comisia Europeană a elaborat două documente strategice pentru domeniul ITS: Planul European de Acţiune ITS şi Directiva ITS, care sînt în faza de dezbatere la Parlamentul european. Aceste două documente au fost obiectivul întîlnirii miniştrilor transporturilor, organizate de preşedenţia cehă în 29 aprilie, România fiind reprezentată de ministrul Radu Berceanu. La conferinţa organizată în Capitală, sub egida CE - DG INFSO, a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, a Ministerului Comunicaţiilor şi Informatizării Societăţii şi a Municipiului Bucureşti, au participat printre alţii, directorul executiv al ERTICO-ITS Europe, Hermann Meyer, directorul general al AUSTRIATECH, Reinhard Pfliegl şi coordonatorul din partea DG INFSO al domeniului eCall, Emilio Davila Gonzalez, precum şi factori de decizie şi experţi la nivel naţional.