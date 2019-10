​Serviciile secrete nu au ce căuta în Justiţie!

Kelemen Hunor, candidatul UDMR la preşedinţie, spune că dacă o zecime din ceea ce a apărut în spaţiul public cu privire la implicarea SRI în Justiţie este adevărat, atunci ţara are o problemă reală. Kelemen afirmă că serviciile nu au ce căuta în sistemul judiciar. "Serviciile secrete în Justiţie nu au ce căuta. Dacă doar o zecime este adevărat, inclusiv cu protocoalele, este o mare problemă. Sunt pentru servicii performante, dar România are nevoie şi de o justiţie independentă",a declarat Kelemen Hunor, la Iaşi, în cadrul unei dezbateri electorale. Laura Codruţa Kovesi, fosta şefă DNA şi actual şef al Parchetului European, a declarat recent, în pofida tuturor deciziișor CCR, că dacă ar mai fi fost în funcție, ar mai semnat protocoale cu SRI, aceste documente nefiind nelegale. Curtea Constituţională a stabilit în primăvara acestui an, cu privire la încheierea protocoalelor secrete dintre Ministerul Public şi SRI, că acestea sunt în afara ordinii constituţionale şi au obligat legiuitorul să lupte contra unei paradigme juridice neconstituţionale de peste 9 ani. CCR precizează că, analizând conţinutul lor celor două protocoale, respectiv Protocolul nr.00750 din 4 februarie 2009 şi Protocolul nr.09472 din 8 decembrie 2016, se constată că obiectivele ce au vizat, în principal, ”planurile comune de acţiune” şi ”echipele operative comune” stabilite prin primul Protocol [art.3 lit.g)], în condiţiile în care acest articol nu se prevede doar la cooperarea în vederea prevenirii ameninţărilor securităţii naţionale, ci vizează şi combaterea ”infracţiunilor grave”, depăşesc cadrul legal, în condiţiile în care SRI nu are calitatea de organ de urmărire penală şi, prin urmare, nici competenţă în acest domeniu.