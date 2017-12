Serviciile secrete ruse publică ”manualul teroristului perfect”

Serviciile secrete ruse (FSB) au publicat, vineri, pe site-ul lor de Internet, o fişă de descriere amănunţită a comportamentului unei persoane care pregăteşte un atentat, pentru a sensibiliza populaţia, dar textul este atît de detaliat încît poate fi considerat un manual de terorism. FSB începe prin a arăta că un terorist procedează în general la reperarea ţintei sale cu ajutorul unei camere video sau a unui aparat de fotografiat. Pentru a se deplasa fără să atragă atenţia, teroristul foloseşte vehicule de fabricaţie rusească, în general cumpărate de ocazie, foarte răspîndite (modele ale VAZ-2101, 2103, 2106). FSB explică, de asemenea, că un terorist cumpără obiecte metalice (şuruburi, bolţuri, componente de rulmenţi cu bilă, etc.) pe care le foloseşte la fabricarea bombei. Serviciile secrete oferă, de asemenea, detalii cu privire la amplasarea unei bombe la marginea unui drum, astfel încît aceasta să fie greu de depistat.\"În timpul instalării minei se foloseşte acoperirea unor pretinse lucrări de reparaţii rutiere sau de activităţi aflate în legătură cu întreţinerea spaţiilor verzi, etc. Instalarea unui dispozitiv exploziv artizanal se face într-o gură de canal de scurgere sau sub asfalt.

FSB oferă cîteva sfaturi şi cu privire la femeile kamikaze, pentru evitarea unei detectări prea rapide a centurii de explozivi. Pentru a evita reperarea, este preferabil ca centura de explozivi să fie legată în jurul pieptului, coapselor sau taliei, sugerînd o sarcină sau într-o poşetă, o cameră video, o geantă de voiaj, o servietă. Serviciile de spionaj ruse afirmă, de asemenea, că pentru schimbarea fizionomiei sînt folosite machiaj, mustăţi false, peruci. În fişa de descriere se arată că un terorist care pregăteşte un atac face tot ce este posibil pentru a ascunde acest lucru de vecinii săi. În apartamente nu se observă nicio urmă că un terorist s-ar afla înăuntru. Nu se aude muzică, nu se aude zgomotul televizorului, conversaţiile obişnuite, zgomotele de menaj. Gunoiul este scos din apartament de alte persoane, care aduc, de asemenea, mîncare sau acest activităţi sînt făcute de ocupanţii aparamentului, însă pe timpul nopţii, atrage atenţia FSB.

În final, documentul roagă cetăţenii oneşti care observă asemenea comportamente să apeleze imediat serviciile FSB sau ale Ministerului rus al Afacerilor Interne. Rusia a fost frecvent scena unor atacuri teroriste, ca luări de ostatici, atacuri cu bombă, atentate sinucigaşe, răpiri, printre altele, în special în zona Caucazului, care au atins cel mai ridicat nivel la sfîrşitul anilor \'90 şi în primii ani după 2000.