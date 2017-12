Serviciile şi construcţiile au cea mai mare contribuţie la formarea PIB

Serviciile au continuat să aibă cea mai mare contribuţie la formarea Produsului Intern Brut (PIB) din primul semestru, de 3,8%, urmate de construcţii, cu 2,2%, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS). În acelaşi timp, industria a contribuit cu 1,6% la creşterea totală a PIB din primele şase luni, de 8,8%. Impozitele nete pe produs au adus o majorare de 1,1%, iar agricultura, de 0,1%. Industria a avut un aport constant, în timp ce contribuţia agriculturii, deşi pozitivă, a fost sub aşteptări, arată datele INS. “Agricultura este sub aşteptări din punct de vedere al contribuţiei acestui sector la formarea PIB. Situaţia este ambivalentă, deoarece producţia vegetală a crescut cu 18,8%, în timp ce producţia animalieră a scăzut cu 1% şi serviciile agricole, cu 20%. Evoluţia producţiei vegetale nu este semnificativă, pentru că procesele de recoltare abia au început. Scăderea producţiei animaliere este determinată de lipsa furajelor, ca urmei a recoltei slabe din 2007, ceea ce a dus la scăderea efectivelor la toate speciile de animale, respectiv a producţiei de carne, lapte, brînză şi ouă“, a explicat preşedintele INS, Vergil Voineagu. El a adăugat că, în trimestrul al treilea, agricultura va contribui într-o măsură mai mare la evoluţia PIB, atît pe fondul recoltelor agricole, cît şi ca urmare a creşterii producţiei animaliere. Pe categorii de utilizări, consumul individual efectiv al gospodăriilor s-a plasat în top, cu un aport de 11%, în timp ce contribuţia consumului administraţiei publice a fost de 0,3%. Formarea brută de capital fix a contribuit cu 7,8%, în timp ce variaţia stocurilor şi exportul net au avut un aport negativ de 4,1% şi, respectiv, 6,2%. INS notează că deşi exportul net a afectat negativ avansul PIB, acest efect a fost redus comparativ cu primul semestru din 2007. În ceea ce priveşte evoluţia ponderii componentelor PIB între anii 2002-2008, datele INS arată o tendinţă continuă de creştere a ponderii construcţiilor, accentuată începînd cu 2006. Serviciile au avut, în intervalul 2002-2008, o pondere de circa 50%, în primele şase luni ale acestui an fiind de 49,5%. Pentru industrie şi agricultură a fost înregistrată o diminuare a ponderilor, la 26,5% şi, respectiv, 3,6%.