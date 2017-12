Serviciu Criminalistic dotat la standarde europene, la Constanţa

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Constanţa a inaugurat ieri noul sediu al Serviciului Criminalistic, considerat a fi unul dintre cele mai moderne şi complexe servicii de profil din ţară şi chiar din UE. La festivitate a participat comandantul Poliţiei constănţene, chestorul Mircea Vasile Bîrgoz, care şi-a exprimat satisfacţia în legătură cu noua „casă” a anchetatorilor constănţeni. „Eu acord o importanţă deosebită muncii pe care o desfăşoară criminaliştii, cărora am reuşit să le creăm condiţii de muncă la standarde europene. Vom continua să utilăm acest serviciu şi, pe viitor, dorim să accesăm fonduri europene pentru realizarea unui microinstitut criminalistic, care să deservească întreaga zonă de sud-est a României”, a declarat chestorul Vasile Bîrgoz. Unul dintre cele mai vechi aparate folosite în acest serviciu, poligraful, este utilizat de politiştii constănţeni încă din anii ‘80. În momentul de faţă, presupuşii infractori sînt testaţi cu un Lafayete de ultimă generaţie, adus din Statele Unite ale Americii, iar specialiştii spun că are un grad de acurateţe de 99,8%. Un alt punct forte al Serviciului îl reprezintă staţia „AFIS“, cu ajutorul căreia criminaliştii pot verifica urmele digitale şi palmare, comparîndu-le cu cele stocate în baza informatizată de date, aceasta făcînd parte dintr-o reţea naţională. Sisteme similare celui de la Constanţa au fost achiziţionate de către toate inspectoratele de poliţie din ţară, costul lor total ridicîndu-se la 9 milioane de euro. „Ne mîndrim cu aceste dispozitive deoarece sînt multe state în UE care nu au un dispozitiv AFIS atît de performant precum cel deţinut de noi”, a declarat Sinan Musledin, şeful Serviciului Criminalistic. În activităţile de zi cu zi, lucrătorii Serviciului Criminalistic folosesc în mod frecvent softurile „IMAGETRAK“ şi „CDN“. Primul, făcut de americani, a fost primit în 2004, o dată cu achiziţionarea unui echipament electronic, şi este utilizat pentru realizarea portretelor robot şi compararea lor cu imaginile indivizilor anchetaţi de oamenii legii, stocate în calculator. „CDN“-ul este, în schimb, o creaţie a programatorilor români, care a intrat în folosinţă în urmă cu aprox. un an. Lucrătorii Serviciului Criminalistic îl utilizează pentru identificarea persoanelor necunoscute, a celor dispărute şi a decedaţilor a căror identitate nu este cunoscută. Criminaliştii mai dispun de laboratoare de grafoscopie, dactiloscopie, traseologie şi balistică, dar şi de unul de biologie, acesta din urmă, unic în ţară.