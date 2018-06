Serviciu suspendat de YAHOO! Despre ce este vorba

Yahoo va suspenda definitiv serviciul său de mesagerie instant Yahoo Messenger la 17 iulie, informează duminică APP, potrivit Agerpres. Persoanele care vor dori să utilizeze vechiul serviciu de mesagerie instant vor fi redirecţionate către noua aplicaţie de mesagerie Squirrel, notează The Next Web. Oath, subsidiara Verizon care operează Yahoo, a anunţat vineri că va închide Yahoo Messenger începând de luna viitoare. "În prezent nu există un produs disponibil care să înlocuiască Yahoo Messenger. Experimentăm constant noi servicii şi aplicaţii, una dintre acestea fiind o aplicaţie de mesagerie de grup pe bază de invitaţie numită Yahoo Squirrel (în prezent în versiune beta)", se arată într-un comunicat al companiei. Yahoo a lansat prima versiune Messenger sub numele Yahoo Pager în martie 1998, pe vremea în care Snapchat, Instagram şi Facebook Messenger nu existau. Sute de milioane de utilizatori de internet au folosit de atunci acest serviciu, pe o piaţă pe care Yahoo Messenger a concurat cu alte aplicaţii similare precum ICQ, AIM a AOL sau Microsoft Messenger, precizează International Business Times. Oath a menţionat că Yahoo Mail şi alte servicii ale companiei vor fi în continuare active.