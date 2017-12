Serviciul a făcut diferenţa la Piatra Neamţ

CVM Tomis Constanţa a obţinut a doua victorie la rând în deplasare, la Piatra Neamţ, tot cu 3:1, la fel ca în urmă cu o săptămână, la Craiova. De data aceasta, adversarul a fost mai puternic, Municipalul nemţean fiind recunoscut pentru forţa jocului său pe teren propriu. Constănţenii au pregătit însă foarte bine partida şi nu au acuzat deloc pierderea primului set în prelungiri. „Am făcut un meci bun şi cred că rezultatul este corect. Îmi pare rău doar pentru primul set, în care am avut avantaj până spre final, dar am pierdut. În continuare însă, am pus mai multă presiune cu serviciul şi am controlat partida până la final. Este o victorie importantă aceasta de la Piatra Neamţ, pe terenul unei echipe echilibrate, cu jucători de valoare în toate compartimentele”, a declarat universalul Dragan Svetozarevic, unul dintre cei mai buni jucători ai Tomisului în meciul de sâmbătă. „Piatra Neamţ este o echipă bună şi setul pierdut nu se poate spune că a fost un accident, cum a fost la Tîrgu Mureş sau la Craiova. Important este că am câştigat partida şi am revenit pe primul loc, după ce adversarele noastre au pierdut. Oricum, în continuare nu trebuie să mai facem paşi greşiţi. Trebuie să încercăm să câştigăm tot până la final şi să cucerim încă un titlu naţional”, a spus şi centrul Petrişor Macovei. Ce a făcut diferenţa? „Ei nu au putut face nimic cu serviciul, nu ne-au pus decât foarte rar în dificultate. În plus, noi am greşit mai puţin decât jucătorii din Piatra Neamţ”, a explicat Svetozarevic. În etapa viitoare, CVM Tomis Constanţa va susţine al treilea meci consecutiv în deplasare, la Cluj, cu Universitatea. Partida va avea loc sâmbătă, de la ora 13.00.