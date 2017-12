Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân, concesionat

INIŢIATIVĂ Autorităţile din Mangalia încearcă de câţiva ani să adune de pe stradă câinii fără stăpân. Cele mai multe dintre patrupedele capturate au fost sterilizate, altele au fost date spre adopţie, iar unele au fost eutanasiate în condiţiile legii. Din păcate, a fost o luptă cu morile de vânt pentru Primărie, pentru că, deşi se aştepta ca numărul maidanezilor să se reducă, pe străzile oraşului apăreau tot mai mulţi câini. Primarul Mangaliei, Cristian Radu, a declarat că adevărata problemă o reprezintă patrupedele din gospodăriile oamenilor, deoarece puii acestora ajung de cele mai multe ori pe stradă, pentru a îngroşa rândurile maidanezilor. „Degeaba îi sterilizăm noi pe cei din stradă dacă apar alţii de la case”, a spus Radu, care face apel la populaţie să coopereze. „Nu vom putea reduce numărul câinilor comunitari dacă nu sterilizăm toţi câinii”, a spus primarul. În plus, edilul a afirmat că Primăria nu are capacitatea de a face faţă situaţiei. „Primăria nu are posibilitatea materială de a strânge toţi câinii de pe stradă. În plus, nu avem nici personalul necesar pentru a derula o campanie masivă de ridicare a maidanezilor de pe străzi. De aceea, în şedinţa de marţi seara a Consiliului Local, s-a hotărât concesionarea, prin licitaţie publică deschisă, a Serviciului Public pentru gestionarea câinilor fără stăpân. Societăţile care sunt pregătite, din toate punctele de vedere, pentru a gestiona problema câinilor maidanezi pot să se înscrie la licitaţie”, a spus primarul.

STERILIZARE Cristian Radu a afirmat că societatea comercială care va câştiga licitaţia va trebui să aplice şi noua lege, care oferă posibilitatea de a eutanasia mai uşor câinii. Însă, a adăugat primarul, prima soluţie care ar trebui aplicată este sterilizarea câinilor maidanezi, şi nu doar pe hârtie, cum se întâmplă în multe situaţii, iar apoi aceştia să fie daţi spre adopţie. O altă propunere a edilului este sterilizarea patrupedelor cu stăpân care nu au valoare chinologică. Primarul Cristian Radu a precizat că această problemă trebuie rezolvată, dar într-un mod responsabil şi cu implicarea susţinută din partea locuitorilor. „Dacă nu avem sprijinul cetăţenilor, suntem nevoiţi să alegem varianta eutanasierii”, a spus Radu. El a adăugat că, până atunci, se caută soluţii pentru amenajarea unui adăpost de capacitate mare. „Anumite organizaţii din oraş ne-au recomandat amenajarea unui adăpost care ar costa municipalitatea 200.000 de euro, doar pentru o capacitate de 400 de locuri. Primăria nu dispune de sumele acestea pentru o asemenea cauză. Cu aceşti bani putem să ajutăm pensionarii, copiii cu dizabilităţi şi alte categorii defavorizate”, a afirmat primarul, care a mai spus că, dacă preţul sterilizării câinilor este acelaşi cu cel al eutanasierii, el preferă sterilizarea. Primarul Mangaliei a mai afirmat că, într-un fel sau altul, problema câinilor fără stăpân trebuie rezolvată, pentru că Mangalia şi cele şase staţiuni ale sale, Saturn, Venus, Cap Aurora, Jupiter, Nepun şi Olimp, sunt situate într-o zonă turistică. În viziunea autorităţii locale, dar şi a simplilor cetăţeni, turiştii evită sudul litoralului şi din cauza câinilor fără stăpân, ale căror prezenţă şi agresivitate deranjează excesiv.