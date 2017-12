Serviciul şi preluarea au făcut diferenţa în finala DA1 la volei feminin

CV 2004 Tomis Constanţa a confirmat în primele două meciuri din finala Diviziei A1 la volei feminin că este cea mai bună echipă din România. Campioana en titre a câştigat cu 3:1 şi 3:2 partidele jucate pe terenul Ştiinţei Bacău şi mai are nevoie de un singur succes, în ultimele trei întâlniri, pentru a obţine al doilea titlu naţional din istoria clubului. Meciul următor va avea loc marţi, de la ora 19.00, în Sala Sporturilor din Constanţa, iar Tomis se poate încorona campioană dacă va obţine şi a treia victorie.

Al doilea meci al finalei, disputat miercuri, în Sala Sporturilor din Bacău, a început excelent pentru gazde, care au condus cu 2:0, însă voleibalistele constănţene au reuşit o revenire senzaţională, de la 10:7 pentru Ştiinţa în setul 3. „Cred că s-a încheiat lupta pentru campionat. Noi nu am mai reuşit să servim la fel de bine, în schimb adversarele au forţat serviciul, le-a reuşit şi revenirea lor a fost una normală. Acum nu mai pot spune că am pierdut o luptă, şi nu războiul. Nu înseamnă că am cedat lupta, însă în deplasare va fi extrem de greu, trebuie să fim realişti”, a declarat Florin Grapă, antrenorul principal al băcăuancelor.

„Meciul al doilea a fost mult mai disputat, aşa cum mă aşteptam. Ştiinţa are jucătoare cu experienţă şi ne-a oferit o replică foarte bună în primele două seturi. Noi am avut o revenire spectaculoasă după ce am rezolvat problemele cu preluarea. În primele două seturi am avut probleme mari la acest capitol, iar când acestea s-au rezolvat, jocul nostru a devenit mult mai bun şi am reuşit să câştigăm. Aceste două victorii de la Bacău sunt excelente, dar între cele echipe este o diferenţă mică, aşa că trebuie să fim prudenţi în continuare”, a spus Darko Zakoc, antrenor principal la CV 2004 Tomis.