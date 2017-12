Sesiune de comunicări studențești

Studenții care vor să urmeze o carieră în învățământ participă astăzi, de la ora 13.00, la Universitatea ”Ovidius” din Constanța (UOC), la Sesiunea de comunicări științifice studențești organizată în cadrul proiectului POSDRU „Cercetarea realității educaționale, coordonată fundamentală a formării viitorilor profesori“. Evenimentul are loc în Aula B, clădirea Bibliotecii Virtuale, de la sediul UOC. În deschiderea sesiunii de comunicări științifice vor lua cuvântul PhD Annie Savard, Associate Professor, Faculty of Education, Department of Integrated Studies in Education, McGill University, Montréal, Quebec, Canada, și prof. univ. dr. Ioan Neacșu, de la Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București, expert național în cercetarea psiho-pedagogică în cadrul proiectului. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă formarea și dezvoltarea abilităților studenților și masteranzilor din domeniul Științele Educației în proiectarea, organizarea, desfășurarea şi valorificarea cercetărilor psihopedagogice prin elaborarea şi utilizarea unor instrumente de natură teoretico-informativă și practic-acțională. La sesiune vor participa peste 100 de studenți și masteranzi care vor prezenta cercetările desfășurate sub coordonarea profesorilor-experți, în domeniul științelor educației (psiho-pedagogie, psihopedagogie specială, didactici de specialitate).