Sesiunea a doua de depunere a proiectelor pentru PNDR se amînă

Ministerul Agriculturii Pădurilor şi Dezvoltării Rurale (MAPDR) a propus amînarea lansării celei de-a doua sesiuni de depunere a proiectelor pentru măsurile 121 şi 123 din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), programată pentru perioada 19 octombrie – 27 noiembrie 2009, ca urmare a numărului mare de proiecte depuse. Potrivit MAPDR, decizia privind propunerea de amînare a fost luată \"avînd în vedere numărul considerabil de proiecte depuse, care atrag un volum de muncă foarte mare corelat cu responsabilitatea evaluării proiectelor\". Instituţia precizează că această decizie nu aduce prejudicii potenţialilor beneficiari ai fondurilor derulate prin PNDR, întrucît Autoritatea de Management (AM) pentru PNDR, prin Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP), depune toate eforturile pentru definitivarea în timp util a activităţii de evaluare a proiectelor. Pentru anul 2009, în cadrul celei de-a treia reuniuni a Comitetului de Monitorizare pentru PNDR din data de 27 martie 2009, s-a stabilit organizarea a două sesiuni de depunere a proiectelor pentru măsurile 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole” şi 123 „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere”. În consecinţă, în perioada 7 septembrie – 2 octombrie 2009 s-a desfăşurat prima sesiune de depunere a proiectelor pentru măsura 121, avînd o alocare publică de 161.273.139,60 Euro. În urma centralizării proiectelor depuse la finalul acestei sesiuni s-au înregistrat 949 proiecte depuse avînd o valoare publică de 541 milioane Euro. \"Majoritatea proiectelor depuse pentru această măsură sînt proiecte complexe care, potrivit prevederilor procedurii de evaluare-selectare a APDRP, trebuie verificate din punct de vedere al eligibilităţii şi scorate la nivelul celor opt Centre Regionale de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit\", arată MAPDR. Totodată, avînd în vedere modificarea pentru anul 2009 a punctajelor aferente criteriilor de selecţie pentru măsura 121, vor intra în proces de reevaluare şi circa 900 proiecte eligibile, depuse în sesiunea noiembrie – decembrie 2008 şi care, ca urmare a epuizării fondurilor alocate, au fost reportate pentru această sesiune de selecţie. În plus, în prezent APDRP are în evaluare un număr de 1669 proiecte pentru măsura 322 şi 166 proiecte pentru măsura 123. În ceea ce priveşte organizarea celei de-a doua sesiuni de depunere a proiectelor pentru măsurile 121 şi 123, MAPDR consideră că aceasta trebuie să ţină cont de următoarele aspecte: evoluţia evaluării proiectelor depuse pentru măsura 121 la nivelul structurilor APDRP; data aprobării prin Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale a procedurii APDRP revizuite pentru măsura 123; adoptarea unei decizii la nivelul conducerii MAPDR cu privire la posibilitatea măririi punctajului acordat criteriului de selecţie nr. 9 al măsurii 123 privind colectarea şi/sau procesarea produselor ecologice avînd în vedere necesitatea sprijinirii producătorilor şi procesatorilor de produse ecologice, în scopul dezvoltării şi extinderii acestui sector extrem de important pentru agricultura din România. Precizăm că modificarea punctajelor aferente criteriilor de selecţie pentru măsura 123 trebuie supusă consultării membrilor Comitetului de Monitorizare pentru PNDR. Totodată, modificarea trebuie operată în procedurile APDRP şi Ghidul solicitantului, anterior lansării sesiunii de depunere a proiectelor. \"În consecinţă, organizarea celei de-a doua sesiuni de depunere a proiectelor pentru măsurile 121 şi 123 pentru anul 2009, poate fi demarată după finalizarea etapelor prezentate mai sus, la o dată ce va fi anunţată ulterior\", precizează MAPDR.