Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti organizează în fiecare an, în luna mai, Sesiunea Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti, manifestare ştiinţifică ce are drept scop punerea în valoare a capacităţii creative a studenţilor. Începînd cu anul 2006 Catedra Tehnologia Construcţiilor de Maşini (TCM) din cadrul Facultăţii de Ingineria şi Managementul Sistemelor de Producţie (IMST), cu sprijinul rectoratului Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti, a înfiinţat o secţiune dedicată elevilor de liceu. Această hotărîre a fost luată, pe de o parte, din dorinţa ca elevii de liceu să cunoască mai bine instituţiile de învăţămînt superior şi să îşi aleagă viitoarea profesie în cunoştinţă de cauză şi, pe de altă parte, din constatarea că, există foarte mulţi elevi de liceu cu pasiuni şi realizări deosebite în acest domeniu. În cadrul acestei secţiuni elevii, conduşi de profesorii lor, se pot înscrie cu lucrări din domenii tehnice (tehnologii de fabricare, diferite sisteme tehnice, concepţia produselor etc.) dar şi din alte domenii cum ar fi marketing, management, asigurarea calităţii, metrologie, design, ergonomie, realizarea unor programe de calculator, modelări, simulări etc. La ediţia din acest an, care s-a desfăşurat sîmbătă, 16 mai 2009, s-au înscris 59 de lucrări realizate de elevi din toată ţara. Judeţul Constanţa a participat cu 11 lucrări realizate de către 35 de elevi din următoarele unităţi de învăţămînt: Liceul Teoretic “Anghel Saligny” Cernavodă, Liceul Teoretic \"Ovidius\" Constanţa, Colegiul Tehnic Energetic Constanţa, Grup Şcolar “George Emil Palade” Constanţa, Colegiul Naţional ”Mircea cel Bătrîn” Constanţa. Susţinerea lucrărilor s-a realizat în faţa unei comisii formată din cadre didactice universitare de specialitate. Cele mai valoroase lucrări ale elevilor constănţeni au fost răsplătite cu premii şi menţiuni.