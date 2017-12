Primarul Radu Mazăre a fost, ieri, în zona Casei de Cultură pentru a verifica în teren probleme reclamate de locatari din zona străzii Oborului în cadrul emisiunii “Contraziceri”, de miercuri seara, difuzată de Neptun TV. Invitat al emisiunii, Radu Mazăre a purtat un dialog în direct cu locuitorii municipiului pe marginea priorităţilor Constanţei în 2011, ocazie cu care o constănţeancă a reclamat că în zona menţionată există mai multe case care au fost ocupate de romi şi care sunt o veritabilă sursă de mizerie şi gunoaie. Mazăre a declarat în cadrul emisiunii că se va duce la faţa locului pentru a vedea ce se întâmplă. Iar ieri după-amiază, însoţit de reprezentanţii Corpului de Control al Primăriei Constanţa, primarul s-a deplasat pe strada Oborului pentru a verifica reclamaţia. În zonă locuiesc, într-adevăr, mai multe familii de romi. „Aşa cum am promis, am venit să văd care este situaţia. După cum văd eu aici, lucrurile stau destul de bine. Mai mult decât atât, am înţeles că, de aproape o săptămână, Regia Autonomă de Exploatare a Domeniului Public şi Privat s-a apucat de refacerea gardului şcolii care se află aici, un lucru foarte bun de altfel. Am vorbit şi cu directorul şcolii, care mi-a spus că au existat ceva probleme în trecut, dar că nu poate fi vorba despre ceva grav. Sunt familii de romi care locuiesc în aceste imobile revendicate, unii având forme legale, alţii nu. Am fost în aceste case şi era curăţenie. Văd că oamenii se gospodăresc şi chiar mi-au solicitat ajutorul privind înfiinţarea unei toalete publice, lucru pe care îl voi face cât mai curând”, a declarat primarul Radu Mazăre.