Setlist-ul concertului Lady Gaga la Bucureşti

Turneul mondial „The Born This Way Ball” al cântăreţei americane Lady Gaga, care este aşteptată şi la Bucureşti, în luna august, a debutat pe 27 aprilie, la Seul, în Coreea de Sud. Accesul persoanelor sub 18 ani a fost strict interzis de autorităţi, din cauza show-ului cu pronunţată tentă erotică. Chiar şi aşa, la eveniment au participat peste 45.000 de spectatori, un record pentru un concert în Coreea de Sud.

O mare parte din piesele incluse în setlist-ul concertului de la Seul vor fi interpretate de celebra artistă şi la Bucureşti, pe 16 august. Astfel, printre piesele pe care publicul român le va putea asculta live se numără: „Highway Unicorn”, „Government Hooker”, „Born This Way”, „Bloody Mary”, „Bad Romance”, „Fashion of His Love”, „The Queen”, „Just Dance”, „Love Game”, „Telephone”, „Judas”, „Heavy Metal Lover”, „Bad Kids”, „Hair”, „Black Jesus - Amen Fashion”, „You and I”, „Electric Chapel”, „Americano”, „Poker Face”, „Alejandro”, „Paparazzi şi „Scheise”. La Seul, după ce a fost îndelung aplaudată şi adulată de asiatici, artista a oferit ca bis piesele „The Edge of Glory” şi „Marry the Night”.