Setterii englezi, cel mai scump de întreţinut cîini

Setterii englezi, care trăiesc în jur de 11 ani, au fost declaraţi cîinii cel mai scump de întreţinut din lume, în condiţiile în care trebuie duşi la veterinar de cel puţin şapte ori pe an, iar suma cheltuită pentru întreţinerea lor depăşeşte 6.900 de lire sterline. Cîinii sînt predispuşi la afecţiuni ale oaselor, mai ales în zona bazinului şi a coatelor, la boli ale tiroidei şi, la bătrîneţe, pot dezvolta cancer. Marele Danez a ieşit pe locul doi în topul celor mai scumpi cîini din punct de vedere al cheltuielilor de întreţinere, ce depăşesc 6.600 de lire sterline pe an, iar pe locul trei s-au clasat pudelii. Rottweilerii şi dobermanii sînt şi ei destul de greu de întreţinut, costînd stăpînii aproximativ 3.000 de lire sterline pe an. Cei mai sănătoşi şi mai puţin costisitori cîini s-au dovedit a fi dog-ul englezesc, cei din rasa Newfoundland şi ciobăneştii scoţieni.

Mulţi dintre proprietarii de cîini intervievaţi de “Daily Telegraph” au recunoscut că fac sacrificii pentru a plăti veterinarul cîinelui, iar 4% au spus că, uneori, nu au plătit ipoteca la casă sau alte facturi pentru tratamentul animalului. Numai o treime din proprietari, însă, şi-au asigurat cîinii, iar un sfert dintre aceştia vor să renunţe la asigurare pentru a reduce cheltuielile.