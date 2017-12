Setul pierdut cu Steaua, o lecție pentru CVM Tomis

Nimeni nu se aștepta la alt rezultat decât 3:0 pentru Club Volei Municipal Tomis Constanța în meciul cu Steaua București, disputat sâmbătă, în Sala Sporturilor, în condițiile în care liderul neînvins din Divizia A1 la volei masculin întâlnea ultima clasată. CVM Tomis a obținut a noua victorie consecutivă în acest campionat, dar le-a cedat un set bucureștenilor, al treilea al partidei de sâmbătă. E drept, modul cum a jucat Steaua la Constanța nu justifică poziția ocupată în clasament, cu doar patru puncte acumulate. În lot sunt jucători cu mare experiență, ca Toboși, Carpen, Ciortea, Drăghici, Crăciun sau C. Tofan, dar și destui tineri talentați, ca Stoenete, Grigoraș sau frații Miron. Foarte probabil, echipa antrenată de... foști constănțeni (la CVM Tomis, Mircea Dudaș a fost statistician și antrenor secund timp de mai multe sezoane și chiar antrenor principal interimar, în perioada februarie-martie 2010, iar Silviu Oancea a jucat pentru Tomis în perioada 2004-2006) are șanse reale de a evita retrogradarea, dacă va jocul său va fi măcar precum în setul al treilea de la Constanța. „M-am simțit bine, m-am simțit ca acasă aici. Și publicul, și cea mai mare parte a jucătorilor adverși, pe care îi cunosc bine, mi-au dat acest sentiment”, a spus Mircea Dudaș. Reamintim că, în meciul de sâmbătă, Tomis a câștigat primele două seturi cu 25:18 și 25:19, l-a pierdut pe al treilea cu 27:29, apoi s-a impus în ultimul cu 25:14. Gazdele au fost superioare la aproape toate capitolele: 18-11 a fost raportul punctelor realizate cu blocajul, procentajele la atac și preluare au fost mai bune, iar Steaua a greșit mai multe servicii (13-7). Doar la puncte reușite direct din serviciu a fost egalitate, 8-8. De remarcat că Andrei Laza a executat 29 de servicii din totalul de 100 al Tomisului, aproape o treime! IMPORTANTĂ A FOST VICTORIA „Importantă a fost victoria, iar setul al treilea l-am pierdut pentru că a intervenit o relaxare în jocul nostru după ce le câștigaseram clar pe primele două. Așa se întâmplă când nu joci la maxim, însă și Steaua a luptat mai mult pentru puncte, a avut și noroc. Pe final am avut și noi șansele noastre, dar nu am mai putut reveni. În ultimul set însă am demonstrat care este echipa mai valoroasă și am încheiat repede. Este un meci din care trebuie să tragem învățămintele necesare: este nevoie să luptăm pentru fiecare punct, în fața oricărei echipe, pentru că orice meci este foarte, foarte important”, a declarat liberoul Tomisului, sârbul Nikola Rosic. „Nu consider că acest set pierdut cu ultima clasată ar fi un semnal de alarmă. Se pare că Martin Stoev a vrut să-i lase pe băieți să joace, să-i pună într-o situație dificilă, să vadă cum pot să remonteze un handicap. E bine să se obișnuiască repede cu faptul că oricând intri în teren trebuie să lupți, că nimic nu se câștigă de la sine. A fost un meci în care Aciobăniței a jucat cap-coadă și a văzut că mai are multe de învățat. Un meci care pentru unii trebuie să fie o lecție”, a afirmat Serhan Cadâr, directorul executiv al CVM Tomis. „Ne-am gândit, am sperat la o surpriză, dar este greu să iei punct sau puncte la Constanța, ba chiar și la noi acasă ne va fi greu să cucerim vreun punct. Nu cred că puteam emite pretenții, pentru că diferența de valoare e foarte mare. Diferența a făcut-o astăzi ridicătorul: când a intrat Zhekov s-a simțit imediat și nu am putut găsi arme să contracarăm jocul gazdelor”, a precizat antrenorul principal al Stelei, Mircea Dudaș. Din turul campionatului Diviziei A1 au mai rămas de jucat doar două etape, în care CVM Tomis va întâlni formații care se bat la podium: SCM U. Craiova (etapa a 10-a, 13 decembrie, în deplasare) și Dinamo Bucureşti (etapa a 11-a, 20 decembrie, pe teren propriu). Între aceste partide, campioana României va evolua în Liga Campionilor, etapa a patra, cu Knack Roeselare (16 decembrie, ora 21.30, în deplasare).