Setul pierdut i-a costat pe constănţeni prima poziţie

CVM Tomis Constanţa a obţinut sâmbătă, la Craiova, a 15-a victorie în 19 etape derulate din actuala ediţie a Diviziei A1 la volei masculin. Un succes, cu 3:1, care… i-a coborât pe constănţeni în clasament! Dacă nu pierdeau set la Craiova, campionii ar fi fost lideri ai clasamentului. Aşa, ocupă doar locul 3... „Setul s-a pierdut pe fondul unui joc foarte bun al echipei din Craiova, pe care noi nu am reuşit să-l contracarăm. Echipa din Craiova arată un joc superior poziţiei din clasament, iar victoriile cu Dinamo nu sunt întâmplătoare. Ei au avut un start de campionat mai slab, iar în acest moment locul din clasament nu reflectă valoarea echipei lor”, a explicat antrenorul principal interimar al Tomisului, Mircea Dudaş. „Setul s-a pierdut pe o uşoară relaxare a noastră, dar şi pe fondul unor mici greşeli de arbitraj, însă nu asta e important. În orice caz, noi nu trebuia să pierdem acel set, noi trebuie să fim mereu concentraţi şi să jucăm la potenţialul maxim”, a opinat centrul Petrişor Macovei. „Am început bine meciul, dar în setul doi am slăbit puţin atenţia, ne-am relaxat şi am pierdut. Însă, ca o echipă valoroasă şi profesionistă, am recuperat şi am câştigat fără probleme ultimele două seturi”, a spus şi cubanezul Yasser Romero. Pe prima poziţie a clasamentului a urcat Explorări Baia Mare, cu setaveraj 48:18 (ratio: 2,66), urmată de Dinamo Bucureşti, 50:19 (2,63), şi de CVM Tomis, cu 46:18 (2,55). Reamintim că ordinea în care primele patru clasate vor termina sezonul regulat va conta doar la stabilirea ordinii în care vor fi organizate turneele. „Clasamentul de la care vor începe turneele va fi alcătuit numai cu meciurile dintre echipele care alcătuiesc grupa respectivă”, precizează Federaţia Română de Volei în privinţa turneelor locurilor 1-4, 5-8 şi 9-12.