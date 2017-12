Şevcenko se retrage din naţională

Atacantul Andrei Şevcenko, purtătorul banderolei de căpitan al reprezentativei de fotbal a Ucrainei la EURO 2012, a decis să se retragă din naţională după eliminarea ţării sale în faza grupelor de la turneul final. Veteranul în vârstă de 35 de ani a făcut acest anunţ la finalul meciului pierdut de Ucraina în faţa Angliei, scor 0-1. „Acesta a fost ultimul meu meci oficial pentru Ucraina. Ceva mai târziu voi aranja un meci de retragere pentru a-mi lua la revedere de la suporteri”, a declarat fostul atacant al lui AC Milan şi Chelsea Londra la finalul jocului de pe Donbas Arena. „Care sunt planurile mele de viitor? Pur şi simplu vreau să merg acasă, să-mi strâng în braţe copiii şi să-mi sărut soţia”, a adăugat actualul jucător al lui Dinamo Kiev. Şevcenko a fost cel mai tânăr, iar acum este şi cel mai vârstnic marcator din istoria reprezentativei Ucrainei, al cărei golgeter all-time este cu 48 de goluri în 111 meciuri disputate. La EURO 2012, Şevcenko a marcat două goluri, ambele în victoria cu Suedia, scor 2-1. Desemnat fotbalistul anului 2004 în Europa, Şevcenko este sub contract Dinamo Kiev până în luna iulie, când ar putea accepta o nouă provocare, fiind ofertat de echipe importante din campionatul nord-american. Un alt veteran, Andrei Voronin, a decis şi el să se despartă de naţională. „Mă retrag de la naţională. Este o decizie pe care am luat-o de mai mult timp. Am hotărât să mă concentrez asupra carierei de la echipa de club, pentru că nu mai pot face faţă pe două fronturi”, a explicat atacantul în vârstă de 33 de ani, care a bifat 74 de selecţii pentru Ucraina.