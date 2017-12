Constănţenii care vor ajunge, luni seară, în clubul Doors, pot urmări, de la ora 21.00, proiecţia primei părţi a celebrului film documentar „Seven Ages of Rock”. Este vorba despre cea mai spectaculoasă serie de documentare despre istoria rock-ului, produsă de BBC, materialul fiind structurat în şapte părţi. Primul episod, cu titlul „The Birth of Rock - My Generation”, aduce în atenţie artişti precum Jimi Hendrix, The Birth of Rock, The Rolling Stones, The Who, Cream, The Beatles. Intrarea este liberă.

(G.G.)