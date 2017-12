Seven Nation Army cîştigă bătălia pentru cîntecul Campionatului European

Melodia Seven Nation Army a formaţiei The White Stripes este cea mai populară printre suporteri la Campionatul European din Austria şi Elveţia, aşa cum Nessun Dorma a lui Luciano Pavarotti a fost la CM din 1990 sau Three Lions (The Ligtning Seeds) la EURO 1996. Riff-ul de chitară atrăgător este omniprezent: însoţeşte echipele încă de la ieşirea de la vestiare, înaintea meciurilor, este fredonat de fani pe străzile oraşelor elveţiene şi austriece care găzduiesc meciurile de la turneul final, se aude la posturile de radio şi televiziune, în magazine şi supermarket-uri. Seven Nation Army a eclipsat imnul oficial al competiţiei, Can You Hear Me?, interpretat de starul pop spaniol Enrique Iglesias, dar şi melodia Feel the Rush, imnul mascotelor competiţiei, interpretat de Shaggy. Unii suporteri au inventat versuri proprii pentru melodie, cum ar fi “Cam-pioni-del-Mon-do” (campioni mondiali) în cazul italienilor, alţii s-au mulţumit să imite sunetul de chitară. Russell Warby, agentul londonez al formaţiei din Detroit, a explicat că melodia Seven Nation Army a devenit populară printre iubitorii fotbalului în Italia, la nivel de fani ai echipelor de club, înainte de a ajunge la cei ai echipelor naţionale. “Imnurile de fotbal sînt muzica folk a oamenilor. Aşa cresc”, a spus Warby. Seven Nation Army este o piesă inclusă pe albumul Elephant, din 2003, al formaţiei The White Stripes.