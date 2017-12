Sevil Shhaideh îi face plângere penală lui Sorin Grindeanu

Ministrul demisionar al Dezvoltării, Sevil Shhaideh, a anunțat duminică, la Antena 3, că ia în calcul să facă o plângere penală împotrva premierului Sorin Grindeanu.

Reacția vine după demiterile de la Ministerul Dezvoltării decise, duminică, de șeful Guvernului. ”Eu încă sunt ministrul Dezvoltării, chiar dacă sunt demisionar, și îmi voi exercita mandatul conform legii. Am venit la minister, ca să văd toate efectele”, a replicat Sevil Shhaideh după demiterile anunțate duminică de Grindeanu. ”Prin intenția lui (Sorin Grindeanu - n.r.), dorește blocarea dezvoltării acestei țări, blocarea fondurilor europene”, a spus ministrul ministrul demisionar al Dezvoltării, Sevil Shhaideh. "Nu accept ca acest program să fie folosit în scopuri politice şi nu am de gând să tolerez aşa ceva. (...) Pentru a înlătura orice umbră de îndoială, am semnat astăzi ordinele de demitere pentru toţi secretarii de stat din Ministerul Regionale şi Administraţiei Publice, pentru secretarul general şi pentru secretarii generali adjuncţi. De azi, doamna Sevil Shhaideh nu mai poate semna - nici dumneaei, nici prin interpuşi - niciun fel de act care să aibă legătură cu PNDL. Am făcut acest demers pentru a bloca eventualele abuzuri şi nu pentru a bloca programul. Acesta trebuie să continue şi vă asigur că acest lucru se va întâmpla cât de curând, dar doar cu respectarea legii", a declarat premierul, la Palatul Victoria.

El a mai spus că o aşteaptă la discuţii, luni, pe Sevil Shhaiheh, ministrul de resort.

Citește și:

Constănțeanca Sevil Shhaideh, atacată de Grindeanu