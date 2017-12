Sevil Shhaideh, Rovana Plumb şi Răzvan Cuc şi-au dat demisia

11:18:26 / 13 Octombrie 2017

STATUL MAFIOT PARALEL A INVINS !

După cum v-am spun "Da in Romania am creat un stat MAFIOT"..erau vorbele dictatoru lui Băsescu !Acest SISTEM TICĂLOȘIT care acum și-a găsit alt șef și partid în PNL și președinte a reușit să SCHIMBE membrii ai GUVERNUL ii după cum vrea mușchi DNA.!Și au găsit ! Ce-i mai buni miniștri cele două doamne aflate în ministre cheie . Sperând sa stopeze ASTFEL creștere economică fără precedent pe care Romanika o are de 6.2% cea mai mare din...lume!..EU ȘTIU CE SPUN....IN ROMÂNIA AM CREAT UN STAT MAFIOT PARALEL CARE TAIE SI SPUNZURA DUPĂ BUNUL PLAC ...și nu răspunde în fața nimănui.EXCT CÂND DNA AVEA CELE MAJ MARI PROBLEME ..cat casa.. INSPECȚIA JUDICIARĂ care a găsit GRAVE abuzuri ale șefei DNA tocmai acum sa găsit sa sară la gâtul GUVERNUL ui PSD pt a abate atenția de la gravele probleme ale EI..Are dreptate Plesoianu când spune că PSD colcăie de securiști infiltrați in PSD sau racolați între timp de DNA și SRI și acum e momentul sa se facă o curățenie totală în PSD...