Sexul o inspiră pe Lady GaGa

Apariţiile publice ale lui Lady GaGa au avut întotdeauna drept scop să atragă atenţia şi să şocheze. Însă, înfăţişarea de la conferinţa de presă pentru a promova apariţia sa în MTV Malta Special a reuşit să îi lase pe jurnalişti fără cuvinte. Cîntăreaţa, în vîrstă de 23 de ani, a apărut cu o mască neagră pe faţă, care nu lăsa să i se vadă nimic. Controversata divă a catalogat aceasta drept ”o piesă de artă contemporană”. Însă, interpreta nu s-a oprit aici. Întrebată ce o inspiră, vedeta a declarat cu multă nonşalanţă: ”Sînt inspirată de modă, de lună, de sex şi de filmele porno”. Totodată, Lady GaGa a recunoscut: ”Acum sînt foarte obsedată de hainele pe care le găsesc în sex-shopuri”. Dacă tot şi-a ascuns faţa, Lady GaGa nu a ezitat să le dea şi un sfat fotografilor: ”Să faceţi poze bune posteriorului meu, în drumul spre ieşire”.

La emisiunea specială filmată în Malta, care pune capăt unei săptămîni întregi de transmisii în direct de pe Insula Cavalerilor Templieri, a mai fost invitată şi trupa The Black Eyed Peas. Numai că apariţia lui Lady GagGa a fost de departe cea mai discutată. Costumaţia extravagantă a artistei a urmat unui pictorial la fel de controversat făcut pentru revista ”V”. Cîntăreaţa a pozat nud pe o plajă, în ipostaze provocatoare. Cu toate aceste extravaganţe, Lady GaGa a reuşit cu greu să-i împace pe fanii săi britanici, care s-au făcut foc şi pară după ce aceasta a renunţat să mai susţină recitaluri înaintea celor două concerte ale trupei Take That de la Manchester. A fost nevoie de un megaconcert pe stadionul Wembley, pentru ca vînzările şi descărcările online ale pieselor lui Lady GaGa să crească din nou. Britanicii sînt poate cei mai mari admiratori ai cîntăreţei, care au propulsat-o într-un mare star pe prima poziţie a topurilor.