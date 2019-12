Sezon bun pentru FC Farul

FC Farul Constanţa a încheiat anul pe locul 9 în clasamentul Ligii a 2-a, cu 29 de puncte, fiind la şase puncte distanţă de poziţia a treia, ocupată de Rapid Bucureşti. Într-un interviu acordat site-ului oficial al clubului, antrenorul Ianis Zicu a analizat prima parte a sezonului și a dezvăluit care sunt planurile și obiectivele pentru partea a doua a campionatului: „Per total, lucrurile pozitive sunt mai multe decât cele negative, iar de aici trebuie să construim și să fim pregătiți pentru a doua parte din acest campionat. Am reușit, cred eu, să facem câteva lucruri foarte bune, faptul că nu am pierdut acasă niciun meci, am primit foarte puține goluri și suntem a patra apărarea din campionat, am obținut rezultate bune cu echipele de tradiție din fotbalul românesc și putem să construim lucruri frumoase în continuare. A fost un sezon bun până acum. Când a început acest sezon, nu mă gândeam că în iarnă vom fi la şase puncte de locul de baraj. Dacă mi-ar fi spus cineva asta, aș fi fost foarte fericit”.

Tehnicianul Farului îşi doreşte ca primul succes din deplasare din sezonul 2019-2020 să fie obţinut la Ploieşti: „Dar până atunci avem meciul cu Chiajna, cel mai important, pentru că jucăm cu o echipă aflată prima sub linia retrogradării, iar dacă vom câștiga ne vom distanța la unsprezece puncte și primul obiectiv pentru orice echipă aflată în liga a doua este să acumuleze patruzeci şi cinci de puncte ca să fie relaxată”

La final, Ianis Zicu le-a mulţumit suporterilor pentru susţinere şi a adresat o urare fanilor constănțeni și tuturor iubitorilor fotbalului: „Este important pentru noi că sunt suporterii alături de echipă, au fost de două-trei ori și alături de jucători la vestiar, au vorbit cu ei, le-au explicat ce vor de la ei și lucrul acesta s-a văzut. Băieții merg să-i salute de fiecare dată, se înțeleg foarte bine cu suporterii, să sperăm că în momentele grele vor fi alături de noi, așa cum au fost la cele din deplasare. Pentru că s-ar putea să fie momente grele și la meciurile jucate acasă. Sper să fie un an mult mai bun pentru ei, să fie sănătoși și să-și îndeplinească fie care dorință pe care o au!”