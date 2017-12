Sezonul debranşărilor de la RADET

RADET Constanţa a demarat, ieri, o acţiune de debranşare pentru trei imobile care înregistrează debite restante din martie 2010. Este vorba despre consumatorii Ionel Petrina, Elisabeta Feraru şi SC Merlin SRL care, conform evidenţelor financiare contabile ale regiei, datorează peste 10.000 lei, reprezentând valoarea energiei termice furnizată, la care se adaugă şi valoarea penalităţilor aferente. În vederea recuperării prejudiciului, toţi consumatorii au fost somaţi în nenumărate rânduri, însă numai unul dintre aceştia a afectuat plăţi, acestea fiind parţiale şi nesemnificative. “Fiind vorba de consumatori problemă, pentru toate cele trei cazuri, RADET a înaintat către Biroul Juridic mai multe dosare pentru acţionare în instanţă în vederea recuperării debitelor restante” a declarat şeful secţiei Sud Exploatare din cadrul RADET, Suleiman Demirel.

RĂU PLATNICI. În dimineaţa de ieri, lucrătorii RADET au început seria de debranşări la imobilul situat pe strada Decebal, nr. 8. Consumatorul Ionel Petrina figurează în evidenţele financiar contabile ale RADET Constanţa cu un sold debitor de 2.671 lei. Potrivit reprezentanţilor regiei, consumatorul a fost somat în nenumărate rânduri în vederea recuperării prejudiciului, însă acesta a efectuat plăţi parţiale nesemnificative, ultima fiind efectuată pe 25 aprilie 2011. La poartă au ieşit două tinere care susţineau că au plătit de curând 500 lei şi nu înţelegeau de ce are loc debranşarea. Explicaţia a venit din partea şefului în cadrul RADET, Suleiman Demirel, “trebuie să plătească minimum 50% din debit, iar în urma încheierii procesului verbal de achitare a debitelor există posibilitatea de reeşalonare a datoriilor”. La scurt timp, familia Petrina s-a retras în curte, iar lucrătorii regiei au efectuat debranşarea de la căminul de racord din stradă. În aceeaşi situaţie se găseşte şi consumatorul RADET Elisabeta Feraru, care locuieşte într-un spaţiu situat pe str. Cristea Georgescu, nr.8. Din martie 2010, femeia nu a mai efectuat nicio plată către furnizor, căruia îi datorează 735 lei. De asemenea şi acest consumator a fost somat de RADET în nenumărate rânduri în vederea achitării debitelor restante, însă nu a plătit. “Nu am plătit pentru că nu am fost acasă. Am fost internată în spital şi am fost plecată la sora mea. Nu am avut timp să plătesc, dar voi achita suma datorată”, a declarat ea. Şi în acest caz, lucrătorii RADET au efectuat debranşarea de la sistemul de termoficare din incinta imobilului.

“N-AM NEVOIE”. Acţiunea RADET a culminat cu debranşarea SC Merlin SRL, (restaurant “Pizza la foc de lemne”), de pe str. Ştefan cel Mare, nr.13, care înregistrează debite restante de peste un an, de 7.026 lei şi care, la rându-i, a fost somată în nenumărate rânduri de RADET. “Din martie 2010, deţinătorul restaurantului nu a mai efectuat nicio plată. Pentru că este un consumator problemă, RADET a înaintat către Biroul Juridic două dosare pentru acţionare în instanţă”, a mai spus Demirel. Se pare că debranşarea nu l-a deranjat pe administratorul societăţii comerciale, acesta susţinând că nu are nevoie de serviciile RADET. “Am şemineu, am cuptor pe lemne, ce nevoie am de serviciile lor? Mi-au făcut un bine că m-au debranşat”, a spus consumatorul rău platnic. RADET Constanţa are de recuperat de la consumatorii datornici pentru energie termică 16.900.000 lei. Din această sumă, 4.000.000 lei de la agenţii economici, 12.200.000 lei de la asociaţiile de locatari şi 700.000 de la abonaţi case. “Sezonul” debranşărilor va continua şi în săptămânile următoare.