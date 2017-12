Sf. Valentin a umplut cluburile constănţene

Inimioarele de toate dimensiunile, confecţionate din ciocolată, aur, catifea sau orice alte materiale au umplut, în aceste zile, buzunarele comercianţilor şi ale organizatorilor de petreceri din oraş. Disperaţi ca nu cumva iubitele să le subestimeze sentimentele, constănţenii s-au făcut luntre şi punte pentru a-şi impresiona alesele cu inimioarele amintite. Spre satisfacţia acestora, oferta evenimentelor dedicate acestui eveniment nu a fost deloc modestă. Astfel, cluburile au fost, sâmbătă seară, arhipline, iar distracţia a atins cote maxime, astfel că Sf. Valentin a mărit nu numai pulsul perechilor înamorate, dar şi conturile celor care au întâmpinat „strategic” această sărbătoare de import.

În funcţie de posibilităţi, rezervările în cele mai cunoscute localuri din oraş au fost epuizate, iar programul a fost pe măsura celor mai diverse gusturi: în club Two, Wish şi Crush au avut loc prezentări de modă şi momente artistice speciale, în cadrul cărora au fost prezenţi pe scenă cântăreţi şi dansatori de talie internaţională. Alţi manageri au profitat, însă, de decizia concurenţei pentru a menţine o atmosferă echilibrată şi pentru a evita aglomeraţia. Şi pentru că Valentin înmoaie chiar şi cele mai încrâncenate inimi, în ciuda zvonurilor legate de închiderea clubului Vansses, acesta a fost singura locaţie care a funcţionat cu program prelungit... timp de trei zile: joi, vineri şi sâmbătă avându-i ca invitaţi pe Tom Boxer şi DJ Pascal. În plus, oriunde au ales să se distreze constănţenii, aceştia au observat că accesul în discoteci a fost, dacă nu gratuit, sub preţul altor evenimente oraganizate, întrucât patronii au ales să se impună în faţa clienţilor prin natura distracţiilor cu scopul nu doar de a-şi menţine o clientelă fidelă, dar mai ales pentru a atrage noi petrecăreţi. Numai în club Two, unde s-a organizat o tombolă specială şi s-au oferit premii în valoare de 2000 euro, numărul celor prezenţi sâmbătă seara a depăşit 700, iar încasările, conform celor declarate de managerul Răzvan Mocioi, sunt comparabile cu cele din seara de Crăciun. Şi, deşi se pomeneşte în mod halucinant de criză, petrecerile sunt de-abia la început: urmează Dragobetele, apoi sărbătorile de 1 şi 8 Martie, când cluburile se întrec deja să capteze interesul... doar al constănţencelor, de această dată, cu show-uri isterizante de streap-tease masculin.